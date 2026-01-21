Witwe Raffaela enthüllt: Jack White (†85) hatte 14 Jahre eine Geliebte

Nach dem Tod von Jack White offenbart seine Witwe Rafaella: Der Hit-Produzent hatte über 14 Jahre eine heimliche Geliebte.

Rafaella White war 15 Jahre lang die Frau an der Seite von Jack White (†85) und schenkte ihm zwei Kinder. Er nannte sie liebevoll „Mein geliebter Schatz“. Doch nach seinem Tod offenbarte sich ein lang gehütetes Geheimnis: Jack White hatte eine heimliche Geliebte. Das enthüllte Rafaella gegenüber Bild.

Hochzeit und Beziehung

Die gebürtige Russin Rafaella heiratete Jack White im Dezember 2015. Er war Stammgast im Berliner Restaurant, in dem sie arbeitete. Außen wirkte er fröhlich und charmant, innerlich kämpfte er mit persönlichen Problemen. Am 16. Oktober 2025 nahm er sich das Leben.

Heimliche Geliebte und Treffen

Kurz vor seinem Tod erzählte Jack Rafaella von einer neuen Frau, die er kennengelernt habe. Rafaella hatte sich einige Monate zuvor von ihm getrennt, blieb aber wegen der Kinder bei ihm wohnen. „Er wollte nicht alleine bleiben und ich ermutigte ihn, sich noch einmal zu verlieben“, so Rafaella gegenüber der deutschen Bild.

Doch nach seinem Tod erfuhr sie, dass die Frau seit 14 Jahren seine heimliche Geliebte war und von ihm finanziert wurde. Laut Steuerberaterin zahlte er regelmäßig größere Bargeldsummen, auch an die Mutter der Geliebten. Jack traf sie mindestens zweimal pro Woche in seinem Büro.

Finanzielle Probleme

Rafaella entdeckte erst nach Jacks Tod dessen finanzielle Probleme. Er hatte ihr keinen Einblick in die Finanzen gegeben. Sie erfuhr von Börsenspekulationen, Verlusten und Geschäften mit dubiosen Personen. Die Villa im Grunewald war bereits verpfändet, das Haus ging an seine Ex-Frau und die beiden Töchter.

Jack White und Gattin Rafaella im Jahr 2020 bei einer Geburtstagsparty © Getty

Neues Leben der Witwe

Rafaella White schlug das Erbe ihres Mannes aus, obwohl sie als Alleinerbin vorgesehen war. Heute lebt sie mit ihren Kindern Maximilian (6) und Angelina (2) in einer Altbauwohnung in Berlin-Charlottenburg, wo einst Jacks Musikverlag war. Ein Raum ist noch immer voll mit seinen Sachen.