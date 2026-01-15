Bill Kaulitz über Heidi Klums Instagram-Post erzürnt: „Das ist so furchtbar!“

Ein harmloser Instagram-Post von Heidi Klum sorgt für ordentlich Zündstoff in der Kaulitz-Familie.

Bei Heidi Klum wird der Jahresanfang ganz brav – zumindest, was Alkohol betrifft. Das Supermodel hat sich dem Trend „Dry January“ (kein Alkohol im Jänner) verschrieben und Ehemann Tom Kaulitz gleich mit ins Boot geholt. Nur einer spielt da so gar nicht mit: Zwillingsbruder Bill. Und der lässt seinem Unmut freien Lauf.

© Getty Images

Bill Kaulitz über Dry January erzürnt: „Was soll das?!“

Im gemeinsamen Podcast macht Bill Kaulitz seinem Ärger Luft – gewohnt ehrlich und dramatisch: „Was soll das? Das ist so furchtbar! Da bleiben ja dann keine Monate mehr über zum Spaß haben dann!“

Autsch. Bill scheint wenig Verständnis für den freiwilligen Alkoholverzicht seines Bruders und dessen Ehefrau zu haben und spricht wohl vielen aus der Seele, die beim Wort „Dry January“ eher nervös zum Weinglas greifen.

© Getty Images

Tom Kaulitz wiederum gibt seinem Bruder eigentlich recht – zumindest ein bisschen. Der Musiker gesteht offen, dass die Idee nicht von ihm kam: „Meine Frau wollte es machen und ich hab gesagt, ich mache es mit.“ Klingt nach einem klassischen Ehemann-Kompromiss.

Dass Heidi das Ganze ernst meint, zeigt sie auch auf Instagram. In einem Clip liegt sie mit Tom gemütlich im Bett, beide stoßen mit Tee an. Dazu schreibt sie schlicht: „Dry January“. Heidi strahlt übers ganze Gesicht, Tom lächelt brav mit – auch wenn man ihm ansieht: Er macht das wohl eher aus Liebe als aus Überzeugung. Für Heidi hingegen scheint der Verzicht ein echtes Gesundheits-Statement zu sein.