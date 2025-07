Bill Kaulitz spricht von einem neuen Mann: "Zu kurz da unten"

Bill Kaulitz schwärmt im Podcast mit seinem Zwillingsbruder Tom von einem neuen Mann - "er schickt mir heiße Bilder".

Privatleben mit Höhen und Tiefen – das ist bei Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz keine Seltenheit. Nach der emotional fordernden Trennung von Ex Marc Eggers scheint sich nun eine neue Romanze anzubahnen. In der aktuellen Folge des Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, den er mit Zwillingsbruder Tom moderiert, gibt sich der 35-Jährige auffallend gut gelaunt – und spricht erstmals von einem neuen Mann in seinem Leben.

„Ich schreibe gerade mit jemandem, den ich ganz heiß finde“, erzählt Bill schwärmerisch – und verrät: Der Mann ist jünger. Ein Novum für den Musiker, der bisher eher auf gleichaltrige Partner stand. „Normalerweise ist das nicht mein Ding“, räumt Bill ein, doch diesmal sei alles anders. „Er schickt mir heiße Fotos, er ist total mein Typ!“

Neue Liebe, neue Zweifel

Dass Bill in Sachen Romantik schon viel erlebt hat, ist kein Geheimnis. Doch während er sich sichtlich freut, wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben, schleicht sich auch ein wenig Skepsis ein. „Nicht, dass die Leute denken: ‚Ist das jetzt der Vater oder der Partner?‘ – das fände ich schlimm“, sagt er mit einem Augenzwinkern, aber doch nachdenklich.





Ein kleines Problem untenrum

Ganz ungetrübt ist das Liebeshoch allerdings nicht – denn eine intime Enthüllung bringt den Sänger ins Grübeln. Der potenzielle neue Mann sei beim Rasieren wohl etwas zu gründlich gewesen: „Er rasiert alles! Jetzt hat er mir auch mal untenrum einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Zu kurz für meinen Geschmack.“

Wie er dieses Detail nun elegant zur Sprache bringt? Da hilft vielleicht der Podcast selbst. „Ich hoffe, er hört das hier“, witzelt Bill.

Ein neuer Anfang – oder nur ein Flirt?

Ob aus dem flirtigen Austausch mehr wird, bleibt offen. Aber klar ist: Nach einer turbulenten Liebesvergangenheit genießt Bill Kaulitz die Aufregung des Neuen – mit Sonnenbrille, Drinks und einem Hauch Romantik unter der griechischen Sonne.