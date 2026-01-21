Jack White (†85): Jetzt packt Witwe Rafaella über die Ehe aus

Die 41-Jährige ganz offen: „Jedes Mal, wenn ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, passierte etwas Neues“

Drei Monate nach dem Tod von Jack White (†85), spricht seine Witwe Rafaella (41) nun erstmals ausführlich über die Ehe mit dem Star-Produzenten. Gegenüber der BILD beschreibt sie die Jahre mit ihm als emotional extrem belastend. „Das vergangene Jahr war ein Albtraum. Jedes Mal, wenn ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, passierte etwas Neues“, so die 41-Jährige. „Mein Leben war seit Dezember 2024 wie ein schlechter Film.“

Rafaella sagt, sie habe den Abgrund kommen sehen, doch ihr Mann habe „sich nicht helfen lassen“. Am 16. Oktober erschoss sich Jack White schließlich in seiner Villa. „Ich bekomme diese Bilder nicht mehr aus meinem Kopf“, schildert die Witwe gegenüber der BILD.

„Eifersüchtig und besitzergreifend“

Jack White und Rafaella waren 15 Jahre liiert und 10 Jahre offiziell verheiratet, bevor sie sich im Herbst 2025 trennten. Über ihre Entscheidung sagte Rafaella in einem früheren Interview: „Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft.“

Jack sei in der Ehe „eifersüchtig, dominant und besitzergreifend“, gewesen, schildert die 41-Jährige. „Er verlangte, dass ich jeden Abend für ihn zur Verfügung stand.“

Laut Rafaella eskalierte die Situation immer mehr, je näher sie dem tragischen Ende kam. Sie spricht von einer „zerstörerischen Intensität“ der Ehe, die sie lange geprägt habe – und die auch in seinem letzten Lebensjahr eine große Belastung gewesen sei.

Trauer und Abstand

Bei Jack Whites öffentlicher Trauerfeier in Berlin im November 2025 fehlte Rafaella, was viele Beobachter überrascht hat. Stattdessen organisierte sie mit ihren Kindern ein stilles, intimes Begräbnis.

Neben Rafaellas eigenen Aussagen entstand nach der Trennung und dem Tod Whites auch ein Familiendrama um Vorwürfe ehemaliger Weggefährten. Jack Whites Ex-Frau Marie-Louise warf Rafaella schwere Anschuldigungen vor, darunter Kontrolle über Kontakte und Finanzen – Vorwürfe, die Rafaella entschieden als „bösartige Unwahrheiten“ zurückwies.