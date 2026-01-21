Von Helene Fischer bis Schwarzenegger: Der Society-Fahrplan für das 86. Hahnenkammrennen

Das legendäre Hahnenkammrennen wartet auch heuer wieder mit zahlreichen Highlights auf und abseits der Piste auf.

Wenn Kitzbühel zum 86. Mal zum Nabel der Skiwelt wird, ist eines so sicher wie der steilste Abschnitt der Streif: Tagsüber dominiert der Sport, nachts übernimmt die Society. Rund um das legendäre Hahnenkammrennen entfaltet sich auch heuer wieder ein Party-Reigen, der Kitzbühel in einen Ausnahmezustand versetzt.

Legenden-Nacht

Bereits am Mittwoch, dem 21. Jänner, fällt der glamouröse Startschuss. Bei der Kitz Legends Night im Grand Tirolia eröffnet Melissa Naschenweng den Feiermarathon – mit Lederhose, Ziehharmonika und jener Energie, für die sie vom Publikum gefeiert wird. Spätestens an diesem Abend wird klar: Die Hahnenkamm-Woche beginnt nicht leise, sondern mit voller Lautstärke.

Arnie als Kitz-Highlight

Am Donnerstag wird es hochkarätig – und zugleich weltläufig. Arnold Schwarzenegger lädt zur Klima-Auktion beim Stanglwirt. Zwischen Charity, internationaler Prominenz und politischem Anspruch zeigt der gebürtige Steirer einmal mehr, dass Klimaschutz ein zentrales Thema ist.

Der Freitag gilt traditionell als Epizentrum des Partygeschehens. Fixpunkt ist die legendäre Weißwurstparty, bei der sich seit Jahrzehnten Sportgrößen, Showstars und Society die Klinke in die Hand geben. Für musikalische Hochstimmung sorgt heuer Oimara mit seinem Hit „Wackelkontakt" – ausgelassene Stimmung garantiert. Ebenfalls am Freitag bittet die A1 Kitz Night in Rosi's Sonnbergstuben zum Stelldichein, wo sich Ski-Stars und Wirtschaftstreibende zwischen Hüttenflair und Networking begegnen.





Helene Fischer als krönender Abschluss?

Der Samstag setzt schließlich zum großen Finale an – zumindest was das Feiern betrifft. Bei der Kitz Charity Trophy treffen sportlicher Ehrgeiz und guter Zweck aufeinander, bevor sich das Nachtleben erneut in die Sonnbergstuben verlagert. Rosis Schnitzelparty, das VIP-Zelt, die WWP KitzRaceNight – es ist jene Nacht, in der Kitzbühel traditionell noch einmal alle Register zieht.

Und genau hier brodelt die Gerüchteküche besonders heftig: Es wird gemunkelt, dass Helene Fischer als geheimer Star-Act die Bühne betreten könnte. Passend dazu wurde die Schlagerqueen bereits am Dienstag beim Stanglwirt gesichtet. Zufall? Eher nicht.

So wird das 86. Hahnenkammrennen einmal mehr zur perfekten Symbiose aus Spitzensport und Spitzenparty. Wer hier mithalten will, braucht Kondition – auf der Piste ebenso wie auf dem Parkett. Und eines ist sicher: Kitzbühel schläft auch heuer wieder nur sehr wenig.