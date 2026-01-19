DIESE Highlights bringt Schwarzenegger zur Klima-Charity-Auktion nach Kitzbühel

Arnold Schwarzenegger bittet auch heuer erneut zum Special Dinner for Climate Action in den Stanglwirt nach Going bei Kitzbühel. Das Charity-Gala-Dinner findet am 22. Jänner statt und vereint internationale Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Kultur sowie Unterstützer des Klimaschutzes.
Neben Stammgästen wie The BossHoss, Ralf Möller oder FIS-Präsident Johan Eliasch werden auch diesmal zahlreiche hochkarätiuge VIPs erwartet. Für die musikalische Gestaltung sorgt 2026 die Berliner Band The Baseballs, die mit ihrem Rock’n’Roll-Sound im Stil der 1950er- und 1960er-Jahre für Atmosphäre sorgen wird. Bereits im Vorfeld gibt die Schwarzenegger Climate Initiative Einblick in ausgewählte Auktionslose, die zu den Highlights der Versteigerung zählen.
Arnold Schwarzenegger mit The BossHoss
Exklusive Auktion
- Workout mit Arnold Schwarzenegger: Ein persönliches Training mit Arnold Schwarzenegger selbst. Der Bestbieter erhält individuelle Anleitung, Motivation und exklusive Einblicke von der Bodybuilding-Legende.
Arnold Schwarzenegger
- HEAD Ski – Exclusive Schwarzenegger Climate Edition: Ein exklusiver Rennski, gemeinsam mit HEAD entwickelt. Weltweit existieren nur fünf Paar. Dank innovativer RENEW-Konstruktion stehen Hochleistung und Nachhaltigkeit gleichermaßen im Fokus.
- Hahnenkamm VIP Experience: Zwei VIP-Tickets für die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt 2026 ermöglichen ein Rennerlebnis aus nächster Nähe – gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger und ausgewählten Gästen.
- Michel Friess – „Special Anniversary Marilyn Monroe“: Ein exklusives Unikat des internationalen Künstlers Michel Friess, gewidmet Marilyn Monroe anlässlich ihres 100. Geburtstags im Jahr 2026.
Marilyn Monroe von Michel Friess
- Arnold Schwarzenegger Gemstone Belt Buckle: Eine handgearbeitete Gürtelschnalle aus dem Hause Matchless (München), gefertigt aus hochwertigem Metall und Edelsteinen – ein eigens für die Auktion entworfenes Einzelstück.
- Hand-Carved Terminator Chess Collection: Ein handgeschnitztes Schachset aus Ahorn- und Rosenholz, geschaffen von der Wiener Bildhauerin Astrid Unterberger und Drechsler Robert Bauer. Die Figuren interpretieren das Terminator-Universum in klassischer Schachform neu.
Maria Hauser, Arnold Schwarzenegger und Monika Langthaler
Im Vorjahr brachte die Charity-Auktion 1,55 Millionen Euro. Ein Summe, die es heuer für die gut betuchten Gäste zu toppen gilt.