Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Arnold Schwarzenegger
© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Arnie im Anflug

DIESE Highlights bringt Schwarzenegger zur Klima-Charity-Auktion nach Kitzbühel

19.01.26, 10:24
Teilen

Arnold Schwarzenegger bittet auch heuer erneut zum Special Dinner for Climate Action in den Stanglwirt nach Going bei Kitzbühel. Das Charity-Gala-Dinner findet am 22. Jänner statt und vereint internationale Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Kultur sowie Unterstützer des Klimaschutzes.

Neben Stammgästen wie The BossHoss, Ralf Möller oder FIS-Präsident Johan Eliasch werden auch diesmal zahlreiche hochkarätiuge VIPs erwartet. Für die musikalische Gestaltung sorgt 2026 die Berliner Band The Baseballs, die mit ihrem Rock’n’Roll-Sound im Stil der 1950er- und 1960er-Jahre für Atmosphäre sorgen wird. Bereits im Vorfeld gibt die Schwarzenegger Climate Initiative Einblick in ausgewählte Auktionslose, die zu den Highlights der Versteigerung zählen.

Arnold Schwarzenegger mit The BossHoss

Arnold Schwarzenegger mit The BossHoss

© Schwarzenegger Climate Initiative/Mathes

Exklusive Auktion

  • Workout mit Arnold Schwarzenegger: Ein persönliches Training mit Arnold Schwarzenegger selbst. Der Bestbieter erhält individuelle Anleitung, Motivation und exklusive Einblicke von der Bodybuilding-Legende.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

© Getty
  • HEAD Ski – Exclusive Schwarzenegger Climate Edition: Ein exklusiver Rennski, gemeinsam mit HEAD entwickelt. Weltweit existieren nur fünf Paar. Dank innovativer RENEW-Konstruktion stehen Hochleistung und Nachhaltigkeit gleichermaßen im Fokus.
  • Hahnenkamm VIP Experience: Zwei VIP-Tickets für die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt 2026 ermöglichen ein Rennerlebnis aus nächster Nähe – gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger und ausgewählten Gästen.
  • Michel Friess – „Special Anniversary Marilyn Monroe“: Ein exklusives Unikat des internationalen Künstlers Michel Friess, gewidmet Marilyn Monroe anlässlich ihres 100. Geburtstags im Jahr 2026.

Marilyn Monroe von Michel Friess

Marilyn Monroe von Michel Friess

© Hersteller
  • Arnold Schwarzenegger Gemstone Belt Buckle: Eine handgearbeitete Gürtelschnalle aus dem Hause Matchless (München), gefertigt aus hochwertigem Metall und Edelsteinen – ein eigens für die Auktion entworfenes Einzelstück.
  • Hand-Carved Terminator Chess Collection: Ein handgeschnitztes Schachset aus Ahorn- und Rosenholz, geschaffen von der Wiener Bildhauerin Astrid Unterberger und Drechsler Robert Bauer. Die Figuren interpretieren das Terminator-Universum in klassischer Schachform neu.

Maria Hauser, Arnold Schwarzenegger und Monika Langthaler

Maria Hauser, Arnold Schwarzenegger und Monika Langthaler

© Fuhrich

Im Vorjahr brachte die Charity-Auktion 1,55 Millionen Euro. Ein Summe, die es heuer für die gut betuchten Gäste zu toppen gilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden