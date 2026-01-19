DIESE Highlights bringt Schwarzenegger zur Klima-Charity-Auktion nach Kitzbühel

Arnold Schwarzenegger bittet auch heuer erneut zum Special Dinner for Climate Action in den Stanglwirt nach Going bei Kitzbühel. Das Charity-Gala-Dinner findet am 22. Jänner statt und vereint internationale Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Kultur sowie Unterstützer des Klimaschutzes.

Neben Stammgästen wie The BossHoss, Ralf Möller oder FIS-Präsident Johan Eliasch werden auch diesmal zahlreiche hochkarätiuge VIPs erwartet. Für die musikalische Gestaltung sorgt 2026 die Berliner Band The Baseballs, die mit ihrem Rock’n’Roll-Sound im Stil der 1950er- und 1960er-Jahre für Atmosphäre sorgen wird. Bereits im Vorfeld gibt die Schwarzenegger Climate Initiative Einblick in ausgewählte Auktionslose, die zu den Highlights der Versteigerung zählen.

Arnold Schwarzenegger mit The BossHoss © Schwarzenegger Climate Initiative/Mathes

Exklusive Auktion

Workout mit Arnold Schwarzenegger: Ein persönliches Training mit Arnold Schwarzenegger selbst. Der Bestbieter erhält individuelle Anleitung, Motivation und exklusive Einblicke von der Bodybuilding-Legende.

Arnold Schwarzenegger © Getty

HEAD Ski – Exclusive Schwarzenegger Climate Edition: Ein exklusiver Rennski, gemeinsam mit HEAD entwickelt. Weltweit existieren nur fünf Paar. Dank innovativer RENEW-Konstruktion stehen Hochleistung und Nachhaltigkeit gleichermaßen im Fokus.

Marilyn Monroe von Michel Friess © Hersteller

Arnold Schwarzenegger Gemstone Belt Buckle: Eine handgearbeitete Gürtelschnalle aus dem Hause Matchless (München), gefertigt aus hochwertigem Metall und Edelsteinen – ein eigens für die Auktion entworfenes Einzelstück.

Maria Hauser, Arnold Schwarzenegger und Monika Langthaler © Fuhrich

Im Vorjahr brachte die Charity-Auktion 1,55 Millionen Euro. Ein Summe, die es heuer für die gut betuchten Gäste zu toppen gilt.