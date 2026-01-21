Alles zu oe24VIP
© Getty

Party-Marathon

Überraschung! DJ Ötzi oben ohne bei der Kitz Legends Night

21.01.26, 22:07
Der Schlagerstar bewies beim Party-Auftakt zum Hahnenkammrennen wieder einmal, dass er immer wieder für Überraschungen gut ist. 

Spät, aber umso auffälliger: Bei der Kitz Legends Night sorgte DJ Ötzi für einen jener Momente, über die man am nächsten Tag schmunzelnd spricht. Denn als der Hitgarant erst nach Beginn des Gala-Dinners im Grand Tirolia eintraf, fehlte ausgerechnet das, was ihn seit Jahrzehnten unverkennbar macht – seine weiße Mütze.

Ganz ohne sein legendäres Markenzeichen mischte sich DJ Ötzi unter die Gäste, schüttelte Hände, posierte für Fotos und plauderte mit Ski-Legenden und VIPs. Erst auf den zweiten Blick wurde klar: Der Mann ohne Mütze ist tatsächlich DJ Ötzi. Für Interviews hatte er sie dann allerdings griffbereit – fein säuberlich in der Hand gehalten, als wäre sie ein Accessoire, das nur bei Bedarf zum Einsatz kommt.

Kitz Legenden Night
© Fuhrich

Inkognito zur Legenden-Gala?

Ein geplanter Stilbruch oder der augenzwinkernde Versuch, inkognito durch den Gala-Abend zu kommen? 

Ob mit oder ohne Mütze – spätestens beim genaueren Hinsehen war klar: An DJ Ötzi kommt man auch ohne Kopfbedeckung nicht vorbei. Und so blieb am Ende weniger die Frage, warum er sie abgenommen hatte, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass selbst Legenden manchmal Lust auf ein kleines Versteckspiel haben.

