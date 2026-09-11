Club Alpha lädt zum Open-Air-Finale in die Pratersauna

Der Club Alpha meldet sich mit einer ganz besonderen Open-Air-Edition in Wien zurück und verwandelt den Garten der Pratersauna in eine stimmungsvolle Tanzfläche.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Samstag verwandelt sich die Pratersauna in Wien von 15:00 bis 22:00 Uhr in eine sommerliche Partykulisse. Unter dem Titel PRATERSAUNA × EDISON EDITION verbindet der Club Alpha seinen typischen Sound aus House und Techno Music mit der bekannten Outdoor-Location. Der Nachmittag startet zwischen Bäumen, Sand, Liegestühlen und Pool entspannt, ehe bei tiefer stehender Sonne die Musik intensiver wird. Sogar das Wetter soll mitspielen und bis zu 24 Grad bringen.

Pratersauna © Hersteller

Vielfältiges Musikprogramm in der Pratersauna

Für die musikalische Begleitung bis zum Sunset sorgen Steve Hope (Pratersauna, Techno Café, SASS), Stephan Deutsch (Techno Café) und Joe-Joe (FM Digital Confusions Mix Show). Der Außenbereich der Location wird seit Juli gemeinsam mit edison als Urban Pool Club bespielt. Neben Garten, Strandbereich und Gastronomie steht auch der Pool bei passenden Wetterbedingungen zur Nutzung bereit.

Pratersauna © Hersteller

Angebote für die ganze Familie

Neben Drinks und Food bietet die Veranstaltung Beach Volleyball sowie einen Kids Corner, wobei Kinder freien Eintritt haben. Als Dresscode gilt das unkomplizierte Motto Summer Vibes, Beach, Boho und Casual Chic.

Club Alpha in der Pratersauna © Hersteller

Tickets an der Tageskassa erhältlich

Eintrittskarten sind sowohl im Vorverkauf als auch direkt an der Tageskassa vor Ort erhältlich. Das Angebot richtet sich damit auch an Personen, die ihren Tag spontan im Garten verbringen möchten. Club Alpha VIP Members erhalten an der Tageskassa einen ermäßigten Eintritt.