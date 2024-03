× Neuer Look macht Feller noch schneller

Nach der Ski-Party in Saalbach, wo sich Manuel Feller (31) von seiner Löwenmähne getrennt hat, präsentierte sich der Slalomweltcup-Gewinner bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" im neuen Kurzhaar-Look.

Am Sonntag, im Rahmen der "Kugel-Party" im Physio-Zimmer war es soweit. Feller und Physio Michael Prötsch trennten sich von ihren rund 35 Zentimeter langen Haaren, die sie für eine Echthaar-Perücke spendeten. "Wir haben uns die Haare gegenseitig abgeschnitten", verriet Feller am Montag im Hangar-7, wo er im neuen Kurzhaar-Look erschien, was die Fans mit langem Applaus goutierten.

Der "gerupfte" Paradiesvogel hatte allerdings schon vor der Haircut-Party gewusst, wie es sich ohne Mähne anfühlt: "Ich hab mir ja schon vor vier Jahren einmal die Haare abschneiden lassen." Für seinen Physio-Freund sei es hingegen "schon komisch" gewesen.

Kondi-Training mit praktischer Sommerfrisur

Nach ein paar Tagen Abschalten mit Familie fliegt Reggae-Fan Feller zum Urlaub nach Jamaika. Danach startet das Aufbau-Training für die Saison 2024/25. Die Sommerfrisur ist bei den schweißtreibenden Kondi-Einheiten im Warmen sicher praktisch. Wer weiß, vielleicht kommt Feller auf den Geschmack und bleibt sogar beim Kurzhaar-Look. Um ab Ende Oktober (RTL-Auftakt in Sölden) wieder die Gegner zu rasieren. Im Februar 2025 will Feller in Saalbach nicht nur im Slalom auf Gold-Jagd gehen - in der Vorbereitung steht auch der Riesentorlauf ganz oben