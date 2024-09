Unfassbar: Fiaker fahren trotz Unwetter in der Wiener City

"Das ist pure Tierquälerei und reine Geldgier" - Trotz Wind und Wetter mussten die Fiakerpferde am Samstag in der Wiener Innenstadt ausharren. Im Netz entlädt sich der Zorn

Unfassbare Regenmengen garniert mit orkanartigen Sturmböen haben Wien in einen Ausnahmezustand versetzt. Im Einsatz waren aber nicht nur unzählige Kräfte der Feuerwehr sondern auch die Fiaker. Ein Video des Vereins gegen Tierfabriken (VGT), das Fiakerpferde am Samstag in der Innenstadt bei störmendem Regen zeigt, sorgt gerade für Empörung im Netz.

Zahlreiche User zeigten sich fassungslos unter welchen furchtbaren Bedingungen, die Tiere ihren Dienst verrichten mussten. „Das ist pure Tierquälerei und reine Geldgier“, „Wann wird der Scheiß endlich verboten?“ und „Die armen Pferde sollten daheim im geschützten Stall stehen und nicht mitten in der Stadt“, waren einige der Redaktionen.