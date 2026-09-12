Gourmet News
Was Wien im Gastro-Herbst erwartet
Im 17. Bezirk gibt es eine neue Adresse für Pizza-Fans. Bei Casè dreht sich alles um einen Stil, der tief in der süditalienischen Esskultur verwurzelt ist: Die Pizza orientiert sich an den Spezialitäten aus Caserta nahe Neapel. Dabei bekommt der Teig besonders viel Zeit. Durch die lange Reifung entsteht eine luftige, leichte Struktur mit einem markanten Rand, während bei den Belägen Wert auf hochwertige italienische Produkte gelegt wird. Auf der Karte finden sich neben klassischen Pizzen auch ungewöhnlichere Kombinationen wie die Carciofella mit gelber Tomatensauce, geräucherten Artischocken, Olivenpaste und Pinienkernen.
Asia Tee
Matcha, Premium-Tee und Specialty Coffee bekommen einen neuen Treffpunkt: Das Cha Studio in der Opernpassage bringt moderne asiatische Teekultur in den 1. Bezirk. Das Konzept setzt auf ein minimalistisches Ambiente und konzentriert sich auf hochwertige Tees, Matcha-Kreationen und Specialty Coffee.
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Kaffee trinken, Einrichtung entdecken
Ein Café, in dem man nicht nur sitzen, sondern gleichzeitig auch die Einrichtung kaufen kann? Genau das ist das Konzept von Belle & George in der Porzellangasse. Das Lokal verbindet ein kuratiertes Möbel- und Interieurgeschäft mit einem Café. Während Gäste zwischen ausgewählten Möbeln und Wohnaccessoires stöbern, gibt es Specialty Coffee und Gebäck von Parémi.
Aperitivo: Auf einen Wermut
Und am Margaretenplatz in Wien 5 hat die Bitterbar eröffnet. Im einstigen Café Romeo bestimmen heute regionaler Aperitivo, raffinierte Kulinarik und ein Hauch südeuropäisches Lebensgefühl das Geschehen. Im Fokus stehen hier Drinks mit Wermut, der auf den Balearen seit Langem fester Bestandteil der Aperitivo-Kultur ist. Für die Bitterbar kommt er vom Wiener Traditionshaus Burschik – allerdings unter einem eigens entwickelten Label. Serviert wird der Wermut klassisch pur auf Eis, als Sprizz oder mit Tonic als Longdrink. Wer es ausgefallener mag, bestellt den Rosso 05 mit Orangen-Espuma. Auch in Negroni Sbagliato kommt der Wermut zum Einsatz.
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