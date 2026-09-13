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Glücksspiel-Razzia

Illegale Automaten in Wohnung entdeckt

Spielautomat in einem spärlich eingerichteten Raum, im Hintergrund steht eine Polizistin.
© Gruppe Sofortmaßnahmen
Bei einer Schwerpunktaktion in Ottakring, Hernals und Rudolfsheim-Fünfhaus stießen die Behörden auf gleich mehrere Verstöße. Neben illegalem Glücksspiel flogen auch unerlaubter Strom- und Gasbezug sowie Schwarzarbeit auf.
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Im Rahmen einer Schwerpunktaktion haben die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien zusammen mit der Finanzpolizei, dem Landeskriminalamt und weiteren Behörden mehrere illegale Spielautomaten in einer Wohnung in Wien-Ottakring ausgehoben. Im Hinterzimmer eines Lokals in Hernals sei zudem ebenfalls illegales Glücksspiel betrieben worden, berichtete die Stadt am Samstag in einer Aussendung. In Rudolfsheim-Fünfhaus wurde ein Schwarzarbeiter aufgrund des Fremdenrechts verhaftet.

Da keine Person in der Wohnung in Ottakring anwesend war, wurde die Türe von der Finanzpolizei behördlich geöffnet. Dabei wurde festgestellt, dass seit mehreren Jahren illegal Strom bezogen worden war, um die gesamte Wohnung, darunter die Automaten, zu betreiben. Die Glücksspielautomaten wurden von der Finanzpolizei beschlagnahmt. Der illegale Strombezug wurde vor Ort unterbrochen und entsprechende Anzeigen wurden erstattet.

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Mehrere Anzeigen

Person mit roter Weste der Magistratsdirektion Wien steht in einem Lokal und hält ein Blatt Papier.
Kontrollen in Wien. © Gruppe Sofortmaßnahmen

In Wien-Hernals wurde im Zuge der Kontrolle festgestellt, dass illegal Gas bezogen worden war. Bei dem Schwarzarbeiter wurden wegen Abgabenrückständen außerdem Pfändungen durchgeführt. Seitens des Magistrats wurden mehrere Anzeigen, darunter wegen des Verstoßes nach dem Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes sowie wegen des Verstoßes nach der Gewerbeordnung, darunter wegen unbefugter Gewerbeausübung, gelegt.

An der Kontrolle, die bereits am Donnerstag stattfand, waren auch das AMS, die Wiener Netze, der Erhebungs- und Vollstreckungsdienst in der Magistratsabteilung 6, die Veranstaltungsbehörde und das Marktamt beteiligt.

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