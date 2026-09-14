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Mountainbike-Unfall

Wiener (16) nach Sprung mit Bike schwer verletzt

Bei einem Sprung stürzte der Teenager schwer.
© APA
Der Teenager dürfte die Kontrolle über das Rad verloren haben.
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Schwerer Unfall im Bikepark Schneeberg in Puchberg: Ein 16-jähriger Wiener aus Liesing stürzte am Sonntagnachmittag bei einer Mountainbike-Fahrt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Teenager dürfte nach einem Sprung bei der Landung die Kontrolle über sein Rad verloren haben.

Nach dem missglückten Sprung kam der Jugendliche von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte mussten den Verletzten zunächst aufwendig aus dem Gelände bergen. Eine sogenannte Taubergung war notwendig, um ihn sicher aus dem Unfallbereich zu bringen.

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Mit Hubschrauber ins Spital

Anschließend wurde der schwer verletzte 16-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei weiter untersucht.

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