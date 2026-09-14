Alko-Fahrt
Bei Kontrolle: Lenker raste auf Polizistin zu
Eine Polizistin konnte sich in der Nacht auf Sonntag nur mit einem Sprung zur Seite vor einem herannahenden Autoretten. Die Beamten wollten den Wagen in Wels kontrollieren und forderten den 36-jährigen Lenker zum Anhalten auf. Doch der Mann ignorierte die Anweisung und fuhr direkt auf die Polizistin zu.
Auch interessant
Flucht mit Unfall
Der Lenker setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete. Dabei krachte er auch noch gegen einen abgestellten Pkw. Die Polizei nahm die Fahndung auf und konnte den Verdächtigen schließlich ausforschen. Er wurde an seiner Wohnadresse angetroffen.
1,02 Promille im Blut
Ein Alkotest brachte den Grund für die gefährliche Fahrt ans Licht: Der 36-Jährige hatte 1,02 Promille Alkohol im Blut. Die Polizei ermittelt nun wegen der Vorfälle. Besonders brisant: Die Beamtin konnte durch ihren schnellen Sprung offenbar verhindern, von dem Wagen erfasst zu werden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden