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Alko-Fahrt

Bei Kontrolle: Lenker raste auf Polizistin zu

polizeikontrolle
© APA (Symbolbild)
Der betrunkene Autolenker wollte fliehen.
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Eine Polizistin konnte sich in der Nacht auf Sonntag nur mit einem Sprung zur Seite vor einem herannahenden Autoretten. Die Beamten wollten den Wagen in Wels kontrollieren und forderten den 36-jährigen Lenker zum Anhalten auf. Doch der Mann ignorierte die Anweisung und fuhr direkt auf die Polizistin zu.

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Der Lenker setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete. Dabei krachte er auch noch gegen einen abgestellten Pkw. Die Polizei nahm die Fahndung auf und konnte den Verdächtigen schließlich ausforschen. Er wurde an seiner Wohnadresse angetroffen.

1,02 Promille im Blut

Ein Alkotest brachte den Grund für die gefährliche Fahrt ans Licht: Der 36-Jährige hatte 1,02 Promille Alkohol im Blut. Die Polizei ermittelt nun wegen der Vorfälle. Besonders brisant: Die Beamtin konnte durch ihren schnellen Sprung offenbar verhindern, von dem Wagen erfasst zu werden.

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