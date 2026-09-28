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Energie-Zuschuss: So gibt es bis zu 350 Euro extra

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© Apa
Viele Haushalte können noch bis Ende September von einem Heiz- und Energiekostenzuschuss profitieren.
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Einkommensschwache Haushalte in der Stadt Salzburg können sich über insgesamt 350 Euro Heizkostenzuschuss freuen: 250 Euro vom Land und 100 Euro ("Energie 100er") von der Stadt. Ob ein Anspruch besteht, hängt vom Einkommen und der Haushaltsgröße ab.

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Frist am Mittwoch nicht verpassen

Der Antrag auf die Landesförderung muss zwingend bis Mittwoch eingereicht werden, sonst verfällt der Anspruch auf die 250 Euro, wie das Portal "finanz.at" berichtet. Ein großer Vorteil: Für die zusätzlichen 100 Euro der Stadt ist kein separater Antrag nötig – sie werden bei einer Zusage des Landes automatisch mit ausgezahlt. Alle Details dazu stehen auf den Webseiten von Land und Stadt Salzburg.

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