XXXLutz-Restaurants  brillieren als Testsieger

Es ist ein großer Preis für XXXLutz. Die Restaurants sind klarer "Testsieger Preis-Leistung" beim market Markttest Systemgastronomie 2026.

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Auf die Frage nach einem guten Preis-/Leistungs-Verhältnis nennen 49 Prozent, also fast jeder zweite Befragte, die XXXLutz Restaurants. Sie landen damit souverän auf dem ersten Platz. Der Wert konnte gegenüber dem Vorjahr um über 10 Prozentpunkte gesteigert werden.

XXXLutz Restaurants Nummer 1 bei Preis-Leistung

Der market Markttest Systemgastronomie ist eine umfassende Branchenstudie der bekanntesten Fast-Food-Ketten und systemgastronomischen Betriebe in Österreich aus Konsumentensicht. Für die aktuelle Erhebung hat das Linzer market Institut 1.000 Personen ab 16 Jahren repräsentativ für die österreichische Gesamtbevölkerung befragt

Die Ergebnisse zeigen, dass die XXXLutz Restaurants nicht nur beim Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch bei der Wahrnehmung des Preisniveaus an der Spitze der untersuchten Branche liegen. Bei der Frage "Welcher dieser Anbieter hat den günstigsten Preis?" liegen die XXXLutz Restaurants ebenfalls auf dem ersten Platz, mit deutlichem Vorsprung gegenüber den Verfolgern.

“Wir sehen das Ergebnis als Auftrag, unsere Gäste weiterhin mit kulinarischer Top-Qualität, gelebten Werten und attraktiven Preisen zu begeistern.” Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe

Starke Entwicklung von Marke und Nutzung

Nachdem die Marke XXXLutz im heimischen Möbelhandel seit Jahren das Maß der Dinge ist, hat heuer auch die Marke XXXLutz Restaurants die Spitze erreicht.

Die XXXLutz Restaurants setzen auf Qualität, Regionalität und Genusskultur. Zugleich betonen sie Transparenz auf der Speisekarte, regionale Partnerschaften mit Lieferanten und nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. "Die Auszeichnung als Testsieger Preis-Leistung freut uns sehr und bestätigt das attraktive Angebot in den XXXLutz Restaurants. Wir sehen das Ergebnis als Auftrag, unsere Gäste weiterhin mit kulinarischer Top-Qualität, gelebten Werten und attraktiven Preisen zu begeistern", erklärt Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.

XXXLutz - Das Unternehmen

Die XXXLutz KG wurde 1945 in Österreich gegründet. Seither sind 80 erfolgreiche Jahre mit einem kontinuierlichen Wachstumskurs vergangen. Heute ist XXXLutz der größte Möbelhändler Österreichs und weltweit die Nummer zwei der Branche. Die Leitung des Unternehmens liegt noch immer in den Händen der Gründerfamilie.

Gründung: 1945

Mitarbeiter: ca. 27.600

Jahresumsatz: 6,4 Mrd. Euro 2025

Stationär: 400 Einrichtungshäuser in 14 Ländern

Online: 24 Onlineshops

Zur XXXLutz Gruppe gehören mittlerweile über 400 Einrichtungshäuser. Sie verteilen sich auf 14 europäische Länder. 27.600 Mitarbeiter sind in der Gruppe beschäftigt. Im Vorjahr verzeichnete die XXXLutz Gruppe einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro.