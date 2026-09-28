Berufs-WM: Sensations-Erfolg für NÖ

Team Austria glänzte bei den Berufsweltmeisterschaften, den WorldSkills 2026, in Shanghai. Fachkräfte aus Niederösterreich trugen maßgeblich zu dieser Spitzenbilanz bei.

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Allen voran glänzte Marcel Riener aus Reingers, der sich als Sanitär- und Heizungstechniker sensationell den Vizeweltmeistertitel sicherte.

Aber auch bei den Bronzemedaillen räumte Niederösterreich kräftig ab: Die Betonbauer Julian Gintner und Michael Pomassl aus Vitis holten im Teambewerb den dritten Platz und setzten damit Österreichs lange Erfolgsserie in dieser Paradedisziplin fort.

Betonbauer Julian Gintner und Michael Pomassl mit Bronze. © skillsaustria

Medaille bei neuem Wettbewerb

Für eine echte Medaillenpremiere sorgte zudem Benedikt Pritz aus Raxendorf, der im neu eingeführten Wettbewerb Schienenfahrzeugtechnik ebenfalls Bronze gewann. Die enorm starke NÖ-Bilanz wurde durch "Medals for Excellence" für Konditorin Valentina Otzelberger, Bautischler Paul Meisterhofer und Elektroniker Christoph Schöndorfer komplettiert.

Auch Benedikt Pritz holt bei Schienenfahrzeugtechnik Bronze. © skillsaustria

Großer Stolz auf gewaltigen Erfolg

SkillsAustria-Präsident Josef Herk jubelte über die historische Leistung: "Zehn Medaillen und 20 'Medals for Excellence' bei den größten WorldSkills aller Zeiten sind ein gewaltiger Erfolg. Ganz Österreich kann auf diese jungen Menschen stolz sein." Zur enormen Leistungsdichte auf Weltniveau ergänzte SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft treffend: "Zwischen Gold und Silber liegen oft nur wenige Punkte, manchmal ein einziger Handgriff – und am Ende auch das berühmte Quäntchen Glück."

Auch WKNÖ-Präsident, Wolfgang Ecker, gratuliert den jungen Fachkräften anschließend zu ihren Leistungen: "Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich mit den besten Fachkräften der Welt gemessen und eindrucksvoll gezeigt, was in ihnen steckt. Hinter diesen Erfolgen stehen großes fachliches Können, viel Einsatz und eine hervorragende Ausbildung. Ich gratuliere unserem gesamten Team Niederösterreich sehr herzlich. Ihr könnt stolz auf eure Leistungen sein – und wir sind stolz auf euch!"