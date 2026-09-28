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Uni-Boom in NÖ: 1 Prof für 3 Studenten in Krems

Pernkopf im imc-Labor.
© LNK
Über 30.300 junge Köpfe starten ins Wintersemester. Niederösterreich boomt als Hochschulland, und neue Studiengänge kommen dazu.
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Niederösterreich wird zum Uni-Magnet! Über 30.300 Studierende beginnen das Wintersemester, allein an den Fachhochschulen starten mehr als 5.000 Neue. Mit rund 14.000 Eingeschriebenen sind die FHs der größte Hochschulsektor im Land.

"Wir investieren weiter in moderne Studienangebote, um unser Land an die Spitze zu bringen", sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Die Privatunis zählen über 4.100 Studierende, die Uni für Weiterbildung Krems mehr als 6.700.

Neue Studiengänge

Ab 2026/27 startet die USTP St. Pölten gleich zwei europäische Joint Master: "Applied XR" dreht sich um Virtual und Augmented Reality, "Digital Health" bietet 24 Studienplätze.

In Krems beginnt erstmals das Master-Studium "Psychotherapie". Mit 80 Plätzen ist Krems der größte Standort dafür in ganz Österreich.

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