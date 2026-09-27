Essen retten: So sparen Sie 500 Euro!

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Lebensmittelverschwendung veranstalten das Land Niederösterreich und die Umweltverbände vom 30. September bis 3. Oktober 2026 die Aktion "Lebensmittel retten!".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In vier Einkaufszentren erhalten Besucher praktische Tipps zur Haltbarkeit, optimalen Lagerung und Resteverwertung. Ein interaktiver Kühlschrank, ein Smoothiebike und die Ausstellung "GewissensBISS" machen das Thema anschaulich erlebbar.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) betont die Wichtigkeit der Aktion: "Lebensmittel sind wertvoll und gehören auf den Teller und nicht in die Tonne. Wer bewusst einkauft, richtig lagert und Reste verkocht, kann Abfall im eigenen Haushalt deutlich reduzieren und sparen. So schonen wir Ressourcen, schützen unsere Umwelt. Das ist gelebte Liebe zum Land und zur Heimat."

35.000 Tonnen genießbare Lebensmittel im Müll

Hintergrund der Offensive: Jährlich landen allein in Niederösterreich 35.000 Tonnen noch genießbare Lebensmittel im Restmüll, was einen Durchschnittshaushalt rund 500 Euro kostet. Bereits die Kampagne "Tatort Tonne" machte auf dieses Problem aufmerksam. Christian Macho, Präsident der NÖ Umweltverbände, erklärt dazu: "Ziel ist es, sichtbar zu machen, wie viele Lebensmittel unnötig im Restmüll landen und wie einfach es ist, diese vor der Tonne zu bewahren. Mit 'Tatort Tonne' wollen wir wachrütteln und gleichzeitig zeigen, dass jede und jeder mit wenigen Schritten etwas verändern kann." Sind Essensreste dennoch unvermeidbar, gehören sie abschließend in die Biotonne und nicht in den Restmüll.