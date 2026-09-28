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Blüten-Blitz

NÖ-Floristen flashmobbten St. Pölten: 30 Sträuße in 30 Minuten

Blumen-Alarm in St. Pölten! Niederösterreichs Floristen überfallen den Rathausplatz mit Sträußen. Ganz legal und ganz charmant.
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Erst stutzen die Passanten, dann strahlen sie: 30 Sträuße in nur 30 Minuten, gratis und frisch gebunden. Eine Dame jubelt: "Das ist ja ein herrlicher Strauß. Und noch dazu mit meinen Lieblingsblumen. Vielen Dank!"

25 Floristen und Nachwuchskräfte aus sechs Betrieben, der Landesberufsschule Langenlois und den "Young Flowers" aus Hollabrunn legen los. Da wird schneller gebunden, als andere Kaffee trinken.

Blüten-Blitz

Das trübe Wetter? Kein Problem! Weder die Floristen noch die Beschenkten lassen sich den Tag vermiesen. Grau draußen, bunt in den Händen.

Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck platzt fast vor Stolz: "Besonders freut mich das großartige Können und die spürbare Begeisterung für den Beruf, den unsere Lehrlinge bei der Aktion gezeigt haben." Sein Fazit: Niederösterreichs Floristen wissen bei jedem Wetter, wie man Menschen Freude bereitet.

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