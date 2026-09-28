100 Millionen für Schwechat: Borouge baut

Borouge International nimmt in Schwechat eine neue Anlage für Spezialcompounds in Betrieb. Mehr als 100 Millionen Euro fließen in den Standort.

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Kapitalstark und mit Signalwirkung: Borouge International hat mehr als 100 Millionen Euro in Schwechat investiert. Herzstück ist eine neue Anlage für Spezialpolypropylen-Compounds, die am Montag offiziell in Betrieb ging.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bundesminister Wolfgang Hattmansdorfer mit Vertretern von Borouge International nach dem Banddurchschneiden. © LNK

Dort wird Polypropylen mit recyceltem Material und leistungssteigernden Additiven veredelt. Das Ergebnis sind leichtere, leistungsfähigere und besser kreislauffähige Werkstoffe für Automobil, Haushaltsgeräte und Infrastruktur.

Standort im Fokus

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nennt die Investition ein "starkes Signal für Niederösterreich und Europa". Ihr Rezept für die Industrie lautet entlasten, beschleunigen, ermöglichen, mit Verwaltungsreform und Taskforce Wirtschaft.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) spricht von einem "Freudentag". Der Bund hat den Industriestrompreis auf Schiene gebracht, und Änderungen bei der UVP sind im parlamentarischen Prozess, damit große Investitionen schneller kommen.

Globaler Player

Für Vorstandschef Roger Kearns ist der Ausbau entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Wachstum. Die Borouge Group International, 2026 aus Borealis, Borouge und NOVA Chemicals entstanden, hat ihren Hauptsitz in Österreich und eine regionale Zentrale in Abu Dhabi.