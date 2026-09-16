US-Leitzinsen jetzt höher

Die US-Notenbank hebt die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte an. US-Präsident Trump wollte genau das Gegenteil.

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Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen erstmals unter dem neuen Notenbankchef Kevin Warsh angehoben. Die Zinsspanne steige um 0,25 Prozentpunkte, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab.

Damit liegt die Spanne zwischen 3,75 bis 4,00 Prozent. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet.

Donald Trump und der neue Fed-Chef Kevin Warsh © APA/AFP/AARON SCHWARTZ

US-Präsident Donald Trump wollte genau das Gegenteil. Er hatte immer wieder - auch aufgrund des zuletzt stärkeren US-Arbeitsmarktes - eine Zins-Senkung gefordert.

Inflation steigt laut FED

Die US-Notenbank rechnet für das laufende Jahr mit einer höheren Inflation als bisher. Für 2026 erwartet die Zentralbank mittlerweile eine Teuerungsrate von 3,7 Prozent – im Juni waren die Experten noch von 3,6 Prozent ausgegangen. Vor Beginn des Iran-Kriegs lag die Erwartung sogar noch bei 2,7 Prozent für das laufende Jahr. Die Inflation im kommenden Jahr erwarten die Experten weiter bei 2,3 Prozent.

Unterdessen dürfte die US-Wirtschaft mit 2,3 Prozent in diesem Jahr etwas stärker wachsen als erwartet. Zuletzt erwartete die Fed ein Plus von 2,2 Prozent. Die Konjunkturerwartung für 2027 stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent.