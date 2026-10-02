Teuer-Wahnsinn geht weiter: 3,6 Prozent Inflation

Laut einer Schnellschätzung lag die Inflation im September bei 3,6 Prozent.

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Wien. Die Inflationsrate für September 2026 beträgt voraussichtlich 3,6 Prozent. Das geht aus einer Schnellschätzung von Statistik Austria hervor. Im Vergleich zum Vormonat August steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,2 Prozent.

Treiber der Inflation

"Einer ersten Schätzung zufolge wird die Inflationsrate im September 2026 bei 3,6 % liegen, nach 3,2 % im August. Der Anstieg von 0,4 Prozentpunkten ist zur Gänze auf die gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen. Energie insgesamt verteuerte sich im Jahresvergleich um 14,5 %, nach einem Plus von 9,9 % im August", so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Bereiche im Vergleich

Der größte Beitrag zur Inflation kam weiterhin vom Dienstleistungsbereich, der mit plus 4,2 Prozent im September 2026 jedoch eine etwas geringere Teuerung als im August mit plus 4,4 Prozent aufwies. Die Preise für Industriegüter stiegen um 0,7 Prozent. Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol verteuerten sich im September um 1,0 Prozent, nachdem sie im August um moderate 0,3 Prozent zugelegt hatten.