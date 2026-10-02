Nach nur 7 Monaten
Pleitegeier über Schloss Mailberg
Anfang des Jahres feiert das Weinviertel noch: Mit Markus Gerauer übernimmt ein erfahrener Hotel- und Eventmanager den Betrieb im Schloss Mailberg des Malteser Ritterordens. Im März steigt die große Eröffnung.
Nur wenige Monate später folgt der Schock. Die Stayatmailberg Betriebs GmbH, die das gesamte Schlossareal bewirtschaftet, hat beim Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.
Gründung im Vorjahr
Die Firma wurde erst im September 2025 gegründet, ist also nicht einmal ein Jahr alt. Das Verfahren wurde am 1. Oktober vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) bekannt gemacht. Eine Sanierung ist geplant.
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