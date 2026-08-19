Nageltrends für den Herbst 2026: Die schönsten Styles für Ihre Nägel

Der September steht schon bald vor der Tür und mit dem Wechsel der Jahreszeit darf sich auch unsere Maniküre an die neue Saison anpassen. Diese Nail-Looks sind im Herbst garantiert ein Hingucker.

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Auch wenn wir uns vom Sommer noch nicht verabschieden möchten, rückt der Herbst mit großen Schritten näher. Die luftigen Sommerfarben machen langsam Platz für warme Nuancen, funkelnde Details und jede Menge neue Maniküre-Trends. Eines ist dabei schon jetzt klar: Der Herbst 2026 wird alles andere als langweilig und auf unseren Nägeln darf es wieder richtig aufregend werden.

Cacao Nails

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Tief, satt und raffiniert: Brauntöne sind im Herbst 2026 der absolute Megatrend. Große Designerhäuser wie Saint Laurent haben es auf den Laufstegen vorgemacht, und jetzt erobert die Farbe "Cacao" unsere Fingerspitzen. Von milchigem Kakao-To bis hin zu fast schwarzem Espresso: Braun ist die vielseitigste Farbe der Saison. Besonders cool wirkt der Look mit glänzenden Finishes als Chocolate Chrome, im aufregenden Tortoiseshell (Schildpatt-Muster) oder als modern interpretierte Deep French Maniküre. Wer in dieser Saison nur einen Trend mitmacht, sollte definitiv auf sattes Schokobraun setzen.

Kühler Lavendel

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Pastellfarben im Herbst? Oh ja! Lange Zeit war Flieder dem Frühling vorbehalten, doch jetzt feiert die Nuance ein unerwartetes Comeback als cooles Herbst-Statement. Wichtig dabei: Im Herbst 2026 tragen wir kein süßes Sommer-Lila, sondern milchige, gedeckte und kühle Töne. "Lavender Milk" avanciert zum neuen, modernen Nude, das wir bereits an Stars wie Selena Gomez oder Rihanna bewundern durften. Ein zarter Look, der wunderbar zu grobem Strick passt und pure Eleganz ausstrahlt.

Pflaume und Burgunder

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Was wäre der Herbst ohne dunkle, verruchte Rottöne? 2026 bekommt der klassische, elegante Bordeaux-Ton jedoch ordentlich Konkurrenz von satten Pflaumen-Nuancen. Diese Farben wirken besonders mystisch und lassen sich hervorragend mit matten Finishes kombinieren, passend zum "Cozy Season"-Vibe. Sie strahlen Wärme aus und sind das absolute Go-To für einen glamourösen Auftritt am Abend.

Mismatched Nails

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Für alle Kreativen und Unentschlossenen: "Mismatched" ist genau das Richtige. Warum sich für ein Design entscheiden, wenn man alle haben kann? "Bei der Mismatched-Maniküre geht es darum, Spaß zu haben und den Trend ganz nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Es gibt wirklich keine Regeln. Man kann verschiedene Farben, Oberflächen und Designs miteinander kombinieren, egal ob Blockfarben, Glasnägel, Cat-Eye, Glitzer, Chrom oder Folie. Alles ist erlaubt. Jeder Nagel wird so zu einem eigenen kleinen Kunstwerk.

Micro French

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Wer den klassischen Look liebt, aber Lust auf ein modernes Upgrade hat, wird diesen Herbsttrend feiern. Bei der "Micro French"-Maniküre wird die traditionell eher breite weiße Spitze auf eine hauchdünne, kaum sichtbare Linie reduziert. Das wirkt nicht nur extrem filigran und edel, sondern lässt auch kürzere Nägel optisch länger erscheinen. Besonders aufregend im Herbst: Die feine Linie nicht in Weiß, sondern in dunklen Tönen wie Pflaume, Olivgrün oder Espresso ziehen.

Glass Nails

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Sie sind der absolute Hingucker: Glass Nails. Dieser Trend ahmt die schimmernde, durchscheinende Optik von echtem Glas nach. Erreicht wird das durch transparente "Jelly-Lacke" in Kombination mit einem Hochglanz-Topcoat oder eingearbeiteter, hauchdünner Schimmerfolie (Shattered Glass Effect), die das Licht bei jeder Bewegung bricht. Ein futuristischer und zugleich magischer Look, der jedem Herbst-Outfit einen modernen Twist verleiht.