Countdown zu den MADONNA BEAUTY DAYS 2026

Nur noch wenige Tage bis zu den MADONNA Beauty Days 2026, die am 9. und 10. Oktober die Wiener METAStadt in einen Schönheitstempel verwandeln. Wie Sie beim Spektakel dabei sein können und welche Star-Gäste Sie treffen.

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Wien wird wieder zum Treffpunkt der Beauty-Welt: Am Freitag, 9., und Samstag, 10. Oktober, gehen die MADONNA Beauty Days 2026 in der META-Stadt über die Bühne. Zwei Tage lang dreht sich alles um die neuesten Trends, spannende Treatments, Beauty-Knowhow und jede Menge Inspiration – und natürlich um hochkarätige Stargäste.

Star-Dermatologin Dr. Miriam Rehbein ist auch 2026 wieder dabei © Tischler

Beauty-Stars

Zu den großen Highlights zählen Sylvie Meis, die über Karriere, Selbstbewusstsein und das Business hinter dem Rampenlicht spricht, sowie Beauty-Profi Boris Entrup, der live seine besten Make-up-Tricks zeigt. Am Samstag bringen Jorge González mit seinem Talk "Glow & Confidence" und Evelyn Burdecki, die Einblicke in ihre Erfolgsstory gibt, jede Menge Star-Power auf die Bühne. Mit dabei sind außerdem Dermatologin Dr. Miriam Rehbein, Neurowissenschafterin Dr. Sophie Imhof, Make-up-Artist Florian Ferino sowie zahlreiche weitere Beauty- und Health-Experten.

Das Bühnenprogramm

Das Programm für die MADONNA BEAUTY DAYS 2026

Top-Masterclasses

Wer nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden möchte, sollte jetzt schnell sein: Für die begehrten Masterclasses im Main- und Premium-Floor kann man sich noch anmelden! Die Teilnahme kann nur mit Red- oder Gold-Ticket (für den Premium-Floor) erfolgen – und dieses holen Sie sich am besten gleich jetzt unter madonnabeautyday.at

Bei den exklusiven Masterclasses verraten Profis ihre besten Tipps, Tricks und neuesten Trends. © Lipiarski

MASTER CLASSES – BE PART OF IT ! Beautynistas haben die Möglichkeit, eine Masterclass-Teilnahme zu buchen. Hier der Masterclass-Schedule. FREITAG, 9.10.: 10:30 Uhr BIPA (Main-Floor) & Weleda (Premium-Floor) 12:00 Uhr Lavera (Main) & Shiseido (Premium) 13:30 Uhr Parsa (Main) & MAC (Premium) 15:00 Uhr OMNIA Beauty (Main) & ORIBE (Premium) SAMSTAG, 10.10.: 10:30 Uhr BIPA (Main-Floor) & Weleda (Premium-Floor) 12:00 Uhr OMNIA Beauty (Main) & Master Lin (Premium) 13:30 Uhr Skjur (Main) & MAC (Premium) Tickets (zwischen 49 und 99 Euro) gibt es unter madonnabeautyday.at/masterclasses

Gratis-Shuttle

Am 9. und 10. Oktober bieten wir stündlich einen kostenlosen Shuttle von der Wiener Innenstadt zur METAStadt an.

Die Fahrt ist kostenlos.

Unter Gratis-Shuttle finden Sie mehr Informationen über die Shuttle-Fahrten.

Hier geht's zu den Tickets

madonnabeautyday.at