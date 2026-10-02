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Countdown zu den MADONNA BEAUTY DAYS 2026
Wien wird wieder zum Treffpunkt der Beauty-Welt: Am Freitag, 9., und Samstag, 10. Oktober, gehen die MADONNA Beauty Days 2026 in der META-Stadt über die Bühne. Zwei Tage lang dreht sich alles um die neuesten Trends, spannende Treatments, Beauty-Knowhow und jede Menge Inspiration – und natürlich um hochkarätige Stargäste.
Beauty-Stars
Zu den großen Highlights zählen Sylvie Meis, die über Karriere, Selbstbewusstsein und das Business hinter dem Rampenlicht spricht, sowie Beauty-Profi Boris Entrup, der live seine besten Make-up-Tricks zeigt. Am Samstag bringen Jorge González mit seinem Talk "Glow & Confidence" und Evelyn Burdecki, die Einblicke in ihre Erfolgsstory gibt, jede Menge Star-Power auf die Bühne. Mit dabei sind außerdem Dermatologin Dr. Miriam Rehbein, Neurowissenschafterin Dr. Sophie Imhof, Make-up-Artist Florian Ferino sowie zahlreiche weitere Beauty- und Health-Experten.
Das Bühnenprogramm
Top-Masterclasses
Wer nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden möchte, sollte jetzt schnell sein: Für die begehrten Masterclasses im Main- und Premium-Floor kann man sich noch anmelden! Die Teilnahme kann nur mit Red- oder Gold-Ticket (für den Premium-Floor) erfolgen – und dieses holen Sie sich am besten gleich jetzt unter madonnabeautyday.at
MASTER CLASSES – BE PART OF IT !
Gratis-Shuttle
Am 9. und 10. Oktober bieten wir stündlich einen kostenlosen Shuttle von der Wiener Innenstadt zur METAStadt an.
Die Fahrt ist kostenlos.
Unter Gratis-Shuttle finden Sie mehr Informationen über die Shuttle-Fahrten.
Hier geht's zu den Tickets
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