Steinadler greift Kleinkind an und verletzt es am Kopf

Ein Steinadler hat in Norwegen ein Kleinkind aus der Luft angegriffen und am Kopf verletzt.

Wie der Vater des Kindes dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK sagte, spielte seine 20 Monate alte Tochter am Sonntag auf dem Bauernhof der Familie in Tröndelag, als der Raubvogel auf sie herabstürzte. Der Mutter des Mädchens gelang es demnach nur mit Mühe und Not, das Kind aus den Fängen des Adlers zu befreien.

"Der Adler ist aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich unsere jüngste Tochter gekrallt", sagte der Vater auf NRK. Die Mutter habe sich auf den Vogel gestürzt und ihn festgehalten, "aber sie musste kämpfen, damit er los ließ". Ein Nachbar habe ebenfalls einschreiten müssen. Das kleine Mädchen musste nach seiner Rettung am Hinterkopf genäht werden, außerdem erinnerten Kratzer in seinem Gesicht an die Attacke des Steinadlers.

Raubvogel wurde abgeschossen

Der Raubvogel wurde nach dem Vorfall abgeschossen. Der Jagdaufseher Per Kare Vinterdal begründete seine Maßnahme auf NRK damit, dass der Adler das Mädchen wie "ein Beutetier" behandelt habe. Der Mutter und dem Nachbarn war es demnach gelungen, den Steinadler mit Stöcken auf Abstand zu halten, der Greifvogel sei aber "immer wieder zurückgekommen".