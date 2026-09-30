Hailey Biebers Beautymarke rhode startet bei Sephora in Europa

Darauf haben Beauty-Fans gewartet: Hailey Biebers Kultmarke rhode startet groß bei Sephora in Europa. Ab sofort sind die gehypten Skincare- und Make-up-Produkte online sowie in mehr als 500 Filialen erhältlich – und auch Fans in Österreich können shoppen.

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Kaum eine Beauty-Marke hat in den vergangenen Jahren für einen vergleichbaren Hype gesorgt wie rhode. Hailey Bieber machte "Glazed Donut Skin" zum Beauty-Mantra, ihre Peptide Lip Treatments wurden zum Social-Media-Dauerbrenner und mit Pocket Blush & Co. gelang der Marke längst auch der Sprung von Skincare zu Make-up.

Jetzt folgt der nächste große Schritt: Seit 30. September 2026 ist rhode bei Sephora in Europa erhältlich. Die Marke startet online sowie in mehr als 500 Filialen und baut ihre stationäre Präsenz damit massiv aus.

rhode kommt in 19 neue Märkte

Insgesamt wird rhode nun in 19 weiteren Ländern bei Sephora angeboten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, die Schweiz, Dänemark, Schweden und Griechenland.

Österreich gehört zwar nicht zu den 19 neuen Ländern mit eigener stationärer Sephora-Präsenz. Für heimische Beauty-Fans gibt es trotzdem gute Nachrichten: Über Sephora.de kann auch nach Österreich bestellt werden.

Damit bekommen österreichische Kundinnen neben rhodes eigenem Onlineshop nun eine weitere Möglichkeit, die gehypten Produkte zu bestellen.

Diese rhode-Produkte gibt es bei Sephora

Sephora führt ein umfangreiches Sortiment der Marke. Neben den bekannten Skincare-Essentials kommen auch zahlreiche Make-up-Produkte in den Shop. Dazu zählen etwa:

Glazing Milk

Peptide Lip Treatment

Pocket Blush

Pocket Bronze

Peptide Lip Shape

die neue Highlight Milk

Und für den Europa-Launch gibt es noch einige besondere Drops: Der bei Fans beliebte Pretzel Peptide Lip Tint wird Teil des globalen Kernsortiments und ist zunächst bei Sephora in Europa und Großbritannien erhältlich. Außerdem kommen zwei limitierte Produkte: eine neue Baby-Bubble-Tasche in Pretzel sowie der Peptide Lip Tint in Lemontini, der für kurze Zeit zurückkehrt.

© rhode PR

Hailey Bieber bringt die komplette rhode-Welt nach Europa

Beim Launch geht es allerdings um weit mehr als zusätzliche Verkaufsstellen. Auch die charakteristische Ästhetik der Marke soll in den europäischen Sephora-Stores Einzug halten.

Glänzendes Grau, sanft abgerundete Formen und riesige Installationen der bekanntesten Produkte sollen ausgewählte Geschäfte in echte rhode-Erlebniswelten verwandeln.

Besonders spektakulär fällt das Ganze in Paris aus: Der Sephora-Flagship-Store auf der Champs-Élysées bekommt für den Launch ein groß angelegtes rhode-Makeover.

Vom Instagram-Hype zum Milliarden-Business

Dass rhode längst kein kleines Celebrity-Beauty-Projekt mehr ist, zeigte sich spätestens 2025. Damals wurde die Marke von e.l.f. Beauty in einem Deal mit einem möglichen Gesamtwert von bis zu einer Milliarde US-Dollar übernommen.

Nur vier Jahre nach der Gründung beginnt damit nun das nächste Kapitel: rhode entwickelt sich vom Social-Media-Hype endgültig zur global verfügbaren Beauty-Marke.

Und für österreichische Fans ist der Europa-Launch ebenfalls relevant: Zwar gibt es hierzulande weiterhin keinen eigenen Sephora-Store mit rhode-Regal – bestellen kann man Hailey Biebers Beauty-Bestseller über Sephora.de aber sehr wohl.