Copenhagen Fashion Week: Diese 4 Trends werden im Sommer 2027 überall sein

Während Paris und Mailand oft Mode zum Staunen liefern, zeigt Kopenhagen vor allem Mode, die man am liebsten sofort tragen möchte. Diese Woche präsentierten die angesagtesten Scandi-Labels ihre Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2027 – und einige Trends haben echtes It-Piece-Potenzial.

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Kopenhagen ist längst viel mehr als der kleine, coole Sidekick der großen Fashion-Metropolen. Die Copenhagen Fashion Week feiert 2026 ihr 20-jähriges Bestehen und hat sich in dieser Zeit zu einem der wichtigsten Trendbarometer der Branche entwickelt. Für die Spring/Summer-2027-Saison stehen vom 3. bis 7. August insgesamt 34 Shows und Präsentationen auf dem offiziellen Programm – von etablierten Scandi-Favoriten bis zu internationalen Gast-Designern.

Was Kopenhagen dabei so besonders macht? Die Looks wirken selten so, als wären sie ausschließlich für den Laufsteg gedacht. Stattdessen bekommt man hier regelmäßig Styling-Ideen serviert, die wenige Monate später auf Instagram, TikTok und schließlich bei Zara & Co. auftauchen. Auch diese Saison zeichnet sich bereits ab: Es wird wieder femininer, verspielter und ein bisschen glamouröser – ohne die typisch skandinavische Coolness zu verlieren.

Wir verraten die Top-4 Trends der Runways.

1. GESTUZ: Power Shoulders feiern ihr großes Comeback

GESTUZ SS27 © James Cochrane

Quiet Luxury bekommt Konkurrenz. Bei GESTUZ werden die Schultern für Spring/Summer 2027 wieder deutlich breiter. Creative Director Sanne Sehested ließ sich für die Kollektion "Double Exposure" vom Los Angeles der 1970er-Jahre inspirieren. Die Looks bewegen sich irgendwo zwischen Poolside-Glamour, Cabrio-Fahrerin und selbstbewusster Businessfrau.

Markante Schulterpartien treffen dabei auf scharfes Tailoring, Leder, getragen wirkenden Denim und wilde Zebra-Prints. Der wichtigste Styling-Trick ist jedoch die Silhouette: Blazer dürfen wieder richtig Präsenz zeigen.

Das Schöne: Für den Trend braucht es keinen kompletten 70s-Look. Ein Oversize-Blazer mit betonten Schultern funktioniert schon jetzt zu Jeans und Tanktop – und macht selbst das simpelste Outfit sofort interessanter.

2. Baum & Pferdgarten: Balletcore wird jetzt richtig cool

Baum&Pferdgarten SS27 © Helle Moos

Balletcore ist noch lange nicht vorbei – er wird nur erwachsener. Baum & Pferdgarten zeigte am Mittwoch seine Kollektion "After the Rehearsal" im King's Garden und konzentrierte sich dabei nicht auf den großen Auftritt auf der Bühne, sondern auf das, was danach passiert.

Das Ergebnis könnte man als Off-Duty-Ballerina-Look bezeichnen: Wickel- und Gürtelröcke, Spitze, Schleifen und Schnürungen treffen auf Sweatshirts, Sweatpants und entspannte Silhouetten. Dazu kommen Ballet Pink, Blush, Hellblau und sanftes Gelb sowie einzelne Looks mit roten Pailletten.

Und genau so funktioniert Balletcore 2027: nicht mehr Tüllrock plus Ballerinas von Kopf bis Fuß, sondern ein feminines Detail zu einem ansonsten lässigen Outfit. Ein Spitzenrock zum Sweatshirt? Perfekt. Eine Schleifenbluse zur weiten Jeans? Noch besser.

3. Collina Strada: Glamour trifft Cargo

Collina Strada SS27 © Getty Images

Einer der größten Namen der Woche kam dieses Mal aus New York: Collina Strada wurde als erster internationaler Guest Designer der Copenhagen Fashion Week eingeladen. Designerin Hillary Taymour brachte dafür ihre gewohnt verspielte Ästhetik nach Dänemark – allerdings überraschend romantisch interpretiert.

Fließender Chiffon, Pastelltöne und feminine Drapierungen trafen auf Pailletten, Glitzer und ausgesprochen unkomplizierte Pieces. Besonders spannend: glamouröse Tops wurden mit Cargo-Shorts kombiniert.

Genau dieses High-Low-Styling dürfte uns noch länger begleiten. Statt Pailletten nur für Partys aufzusparen, werden sie tagsüber mit Utility-Pieces, Denim oder flachen Schuhen gebrochen. Das macht Glitzer plötzlich alltagstauglich – und wesentlich cooler.

4. Nicklas Skovgaard: Vichy-Karo wird wieder zum Sommer-Must-have

Nicklas Skovgaard © Getty Images

Wer bei Vichy-Karo sofort an Picknickdecken denkt, sollte spätestens nach Nicklas Skovgaards Show umdenken. Der dänische Designer orientierte sich für SS27 am Girl-Group-Glamour der 1960er-Jahre und ließ Models sogar in Vintage-Autos zur Show vorfahren.

Auf dem Runway zeigte er unter anderem mehrfarbige Gingham-Karos auf femininen Babydoll-Kleidern, teilweise im Kontrast mit Leder. Gerade diese Mischung verhindert, dass der Print zu brav oder nostalgisch wirkt.

Für den kommenden Sommer heißt das: Das kleine Karomuster könnte Streifen und Polka Dots Konkurrenz machen. Besonders modern wirkt es auf kurzen Kleidern, Tops oder Röcken – am besten kombiniert mit einem bewusst härteren Gegenpart wie Lederjacke, schwarzer Sonnenbrille oder chunky Schuhen.

Das Mode-Fazit aus Kopenhagen

Die größte Botschaft der Copenhagen Fashion Week? Im Frühjahr/Sommer 2027 darf Mode wieder Spaß machen. Nach mehreren Saisonen voller minimalistischer Basics kehren Persönlichkeit und Weiblichkeit zurück – allerdings ohne in Kostümierung abzurutschen. Schulterpolster, Spitze, Blüten, Pailletten und Vichy-Karo werden immer mit entspannten Basics gebrochen.

Genau darin sind die Scandi Girls schließlich unschlagbar: Trends tragen, ohne jemals so auszusehen, als hätten sie sich zu sehr darum bemüht.