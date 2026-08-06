Die Copenhagen Fashion Week liefert schon jetzt die Trendformel für 2027

Die Copenhagen Fashion Week für Spring/Summer 2027 ist in vollem Gange und feiert aktuell ihr 20-jähriges Jubiläum. Wie immer beweisen die Streetstyles der Skandi-Girls, warum Kopenhagen mittlerweile als inoffizielle Modehauptstadt der Welt gilt.

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Die Straßen der dänischen Hauptstadt verwandeln sich derzeit in einen Runway für "Dopamine Dressing", exzentrische Layering-Looks und mutige Stilbrüche. Kopenhagen lehrt uns, dass Mode vor allem eines machen soll: Spaß. Wir haben uns durch die angesagtesten Streetstyles gescrollt und schon jetzt die Trends entdeckt, die bald überall auftauchen werden. Diese Looks für Frühjahr/Sommer 2027 sollten Sie sich unbedingt merken.

Flip Flops sind das Must-have

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Der einstige Badeschuh ist längst zum Streetstyle-Favoriten avanciert und auf den Straßen der dänischen Modemetropole führt in dieser Saison kein Weg an ihnen vorbei. Auf den Straßen Kopenhagens sah man unzählige Fashionistas, die robuste Havaianas oder sogar Kitten-Heel-Flip-Flops trugen. Der Trick der Skandi-Girls: Die lässigen Zehentrenner werden keineswegs zum Bikini gestylt, sondern im Stilbruch zu perfekt geschnittenen Tailored Suits, trendigen Bermuda-Shorts in Leder-Optik oder luxuriösen Seidenröcken.

Polka Dots, wohin das Auge reicht

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Einer der dominantesten Prints für die kommende Saison ist ganz klar das Polka-Dot-Muster. Ob riesig und grafisch oder zart und kaum sichtbar, Punkte zieren aktuell einfach alles auf den Straßen Kopenhagens. Wir sehen sie auf wallenden Maxi-Röcken, durchscheinenden Blusen, auf Taschen und sogar auf Statement-Socken. Polka Dots bringen eine verspielte Vintage-Note in die coolen Scandi-Looks und werden mutig mit anderen Mustern (wie etwa Leoparden-Print) gemixt.

Häkelmützen

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Die Liebe der Däninnen zu traditioneller Handwerkskunst und ausgefallenen Texturen erreicht ein neues Level: Häkelmützen (bzw. Crochet Hats) sind das überraschende It-Piece der Saison. Egal ob farbenfrohe "Granny Square"-Muster oder monochrome, handgemachte Caps, die gehäkelten Kopfbedeckungen verleihen jedem Outfit eine charmante Ästhetik. Besonders aufregend ist der Kontrast, denn die Streetstyle-Stars kombinieren die süßen Mützen zu coolen Adidas-Trackpants oder derben Lederjacken.

Statement-Ketten

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Der "Quiet Luxury"-Trend bekommt ordentlich Konkurrenz, denn bei den Accessoires wird es für Spring/Summer 2027 wieder laut und opulent. Statement-Ketten in allen Formen und Farben feiern ein Comeback auf dem Asphalt. Ob klobige Perlen, schwere metallische Gliederketten oder auffällige, florale XXL-Anhänger, sie durchbrechen cleane Silhouetten und werden selbstbewusst über simplen T-Shirts, sportlichen Zip-Jacken oder maskulinen Westen getragen.

Kopftücher

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Ein Accessoire, an dem auf der CPHFW SS27 absolut kein Weg vorbeiführt, ist das Kopftuch. Ob klassisch unterm Kinn gebunden wie bei einer mondänen Hollywood-Diva, als locker sitzendes Bandana im 2000er-Stil oder als zartes Modell aus weißer Spitze, Fashionistas nutzen Kopftücher, um ihren Outfits Textur, Farbe und Persönlichkeit einzuhauchen. Ein äußerst praktischer Nebeneffekt, wenn man stilvoll mit dem Fahrrad durch Kopenhagen düst: Die Frisur sitzt perfekt.

Prairie Kleider

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Für SS27 dominieren romantische "Prairie Kleider" (Präriekleider) das Straßenbild. Wir sprechen von bukolischen Vibes mit voluminösen Puffärmeln, geraffter Baumwolle, feiner englischer Spitze und süßen Gingham-Karos. Damit der Look aber auf keinen Fall zu unschuldig oder nach "Bridgerton" auf dem Land wirkt, kommt es auf das richtige Styling an: Die verspielten Prairie Kleider werden mit klobigen Boots, gewollten "Ugly Shoes" oder im extremen Layering lässig über weiten Hosen getragen.

Wilde Fransen

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Der "Fringe"-Trend bringt eine moderne Interpretation des Western-Looks in die skandinavische Metropole. Doch statt nach einem Kostüm auszusehen, wird das Detail raffiniert und chic eingesetzt: Wir sehen Fransen an wehenden Säumen von Maxiröcken, als dramatische Details an Leder- und Wildlederjacken oder sogar an Fransen-Schals, die lässig als Gürtel um die Taille geknotet werden. Der absolute Hit auf den Straßen der dänischen Hauptstadt sind jedoch komplett mit überlangen Strängen besetzte Statement-Taschen. Der Look lebt von der Bewegung bei jedem Schritt und verleiht selbst dem schlichtesten Outfit sofort eine dynamische Textur.

Die Copenhagen Fashion Week beweist einmal mehr: Individueller Stil steht über starren Regeln. Die Trends für Spring/Summer 2027 laden uns dazu ein, mit Texturen zu spielen, ausdrucksstarke Farben zu zelebrieren und vermeintliche Gegensätze mutig zu vereinen.