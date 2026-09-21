Oktoberfest 2026: Die schönsten Wiesn-Looks der Stars bisher

O'zapft is und die Stars haben sich für die Wiesn bereits ordentlich herausgeputzt. Von klassischem Dirndl bis zu modernen Interpretationen ohne Bluse: Diese Looks sorgen auf dem Oktoberfest bisher für die meisten Fashion-Momente.

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Wenn das Oktoberfest ruft, lassen sich auch die Stars nicht zweimal bitten. Zwischen Bierzelt, Riesenrad und Brezn wird längst nicht mehr nur um die besten Plätze gefeilscht, auch modisch geht es auf der Wiesn um die Wurst. Und die Promis zeigen, wie vielseitig Tracht mittlerweile getragen werden kann. Von romantischen Blumen-Details über kräftige Farben bis zum Dirndl ganz ohne klassische Bluse: Diese Looks sind uns bisher besonders aufgefallen.

Leni Klum: Creme statt klassischem Dirndl-Look

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Leni Klum setzt auf eine besonders elegante Interpretation der Wiesn-Tracht. Ihr cremeweißer Look kommt ohne klassische Dirndlbluse aus und wirkt dadurch deutlich moderner und cleaner. Die monochrome Farbwahl sorgt gleichzeitig für einen eleganten Auftritt und zeigt: Das Dirndl muss nicht immer aus kräftigem Rot, Blau oder Grün bestehen. Gerade helle Naturtöne verleihen dem Wiesn-Look einen modernen, fast schon minimalistischen Twist.

Georg Listing & Susanne: Pflaume statt Rosa

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Auch Tokio-Hotel-Mitglied Georg Listing und seine Ehefrau Susanne zeigten sich gemeinsam auf der Wiesn. Susanne setzte dabei auf ein pflaumenfarbenes Dirndl ebenfalls ohne klassische Bluse. Der dunkle Beerenton wirkt elegant und herbstlich und ist eine schöne Alternative zu den klassischen Wiesn-Farben. Gemeinsam mit Georg entstand damit ein besonders stimmiger Couple-Look.

Bill Kaulitz: Tracht mit ordentlich Personality

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Natürlich darf Bill Kaulitz in dieser Liste nicht fehlen. Der Tokio-Hotel-Frontmann beweist einmal mehr, dass Tracht durchaus Raum für Persönlichkeit lässt. Während das klassische Dirndl oder die Lederhose schnell sehr traditionell wirken können, interpretiert Kaulitz den Wiesn-Look auf seine ganz eigene Art – und macht damit deutlich: Auf der Wiesn muss man sich modisch keineswegs an die Regeln von anno dazumal halten.

Viktoria Swarovski: Glamour gehört zur Wiesn

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Wenn jemand weiß, wie man Tracht mit Glamour verbindet, dann wohl Viktoria Swarovski. Die Moderatorin setzt bei ihrem Wiesn-Auftritt auf einen besonders eleganten Trachten-Look in Schwarz-Weiß. Ihr Auftritt zeigt, dass ein Dirndl längst nicht mehr nur rustikal und traditionell aussehen muss, sondern genauso gut glamourös interpretiert werden kann.

Caro Daur: Blau ist die neue Wiesn-Farbe

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Influencerin Caro Daur entschied sich für einen blauen Dirndl-Look und zeigt damit, wie frisch die Farbe auf der Wiesn wirken kann. Blau gehört ohnehin zu den vielseitigsten Dirndl-Farben: Je nach Farbton kann es verspielt, elegant oder besonders modern wirken. Daur setzt dabei auf eine eher cleane Interpretation und beweist, dass weniger manchmal mehr ist.

Cathy Hummels: Schwarz trifft Vichy

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Cathy Hummels zeigt, dass Tracht auch ordentlich Fashion-Faktor haben kann. Ihr schwarzes Dirndl mit Vichy-Muster am Mieder wird von einer passenden Jacke ergänzt. Damit der Look nicht zu dunkel wirkt, setzt Hummels auf knallige pinke Akzente: Blumenohrringe, Tasche und Socken sorgen für Farbtupfer. Das Ergebnis? Eine Mischung aus klassischer Tracht und modernem Statement-Look.

Heidi Klum: Pink, pinker, Heidi

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Dass Heidi Klum bei der Wiesn nicht unbedingt auf Understatement setzt, dürfte niemanden überraschen. Ihr Dirndl-Look kommt in kräftigem Pink daher und wird von einem passenden Blumenkranz als Haarreif ergänzt. Der Look ist verspielt, feminin und maximal auffällig, also ziemlich genau das, was man von Heidi auf dem Oktoberfest erwarten würde.