Typveränderung: SO sieht Billie Eilish nicht mehr aus

Billie Eilish meldet sich nach fast zweimonatiger Social-Media-Pause zurück und sorgt dabei direkt für Aufsehen. Auf den Bildern zeigt sich die Sängerin mit einer überraschend neuen Frisur.

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Billie Eilish ist zurück! Nachdem die Sängerin fast zwei Monate lang auf Instagram komplett abgetaucht war, hat sie ihre Social-Media-Pause nun mit nur einem einzigen Wörtchen gebrochen: „hi.“ Doch es war nicht die simple Bildunterschrift, die ihre über 100 Millionen Follower zum Ausrasten brachte. Es ist das erste Spiegel-Selfie in ihrem neuen Foto-Dump, das zeigt: Billie hat eine krasse Haar-Transformation hinter sich.

Tschüss, lange dunkle Mähne

Die 24-Jährige hat sich von ihren langen, dunkelbraunen Haaren verabschiedet. Auf dem neuen Foto präsentiert die Oscar- und Grammy-Gewinnerin einen extrem stylischen, stufig geschnittenen Bob, der ihr knapp bis über die Schultern fällt.

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Doch nicht nur die Länge ist neu, sondern auch die Farbe: Billie erstrahlt jetzt in einem warmen, leuchtenden Erdbeerblond. Mit einem lässigen Seitenscheitel und einer verspielten Grimasse präsentiert sie ihren neuen Look und zeigt erneut ihr Gespür für unterschiedliche Styles. Passend zum frischen Herbstlook verzichtete Billie auf viel Glamour und setzte auf ein entspanntes Outfit, das sofort wieder auf den Moodboards der Gen Z landen dürfte: Ein dunkelblauer Oversize-Pullover, weite Khaki-Hosen, markante weiße Socken von DC Shoes und schwarze Sneaker.

Das Internet und Promi-Kollegen flippen aus

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die Kommentarspalte wurde in Rekordzeit überflutet. Die Fans konnten ihr Glück kaum fassen und kommentierten wild durcheinander: "SIE IST WIEDER DA!" oder „Wie kannst du einfach so verschwinden und dann SO zurückkommen?!“

Auch prominente Kolleginnen feierten das Comeback und den Look. Paramore-Frontfrau Hayley Williams (selbst bekannt für ihre ikonischen Haarfarben) kommentierte begeistert: „Natural hair gang?!“

Eine neue Ära?

Haartransformationen sind für Billie Eilish natürlich nichts Neues. Von neongrünen Ansätzen über tiefes Schwarz und knalliges Rot bis hin zum ikonischen Platinblond der "Happier Than Ever"-Ära hat sie fast alles schon ausprobiert. Mit dem neuen erdbeerblonden Bob greift sie nun leichte Vintage-Vibes auf, die an ihre helleren Looks von 2021 erinnern, aber gleichzeitig völlig frisch und neu wirken.