Frischer Wintertrend: Bella Hadid überrascht mit platinblonder Mähne

Bella Hadid hat den perfekten Moment für eine krasse Typveränderung gefunden. Bei einem Eishockey-Spiel präsentierte sie ihren Fans auf Instagram nicht nur eine neue Frisur, sondern machte ganz nebenbei auch noch ihre neue Romanze offiziell.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit ihrer neuesten Frisur sorgt Bella Hadid jetzt für besonders viel Aufsehen: Statt ihrer gewohnten dunklen Mähne trägt sie plötzlich eisiges Platinblond. Der radikale Farbwechsel könnte nicht nur ihre Fans begeistern, sondern auch einen der heißesten Haartrends für den kommenden Winter einläuten.

Platinblond statt Brünett: Ihr bisher hellster Look

Bella setzt in Sachen Fashion und Beauty immer wieder neue Trends. Doch mit diesem Look hat sie ihre Follower überrascht: Die 30-Jährige zeigte sich plötzlich mit schulterlangen, eisigen platinblonden Haaren. Es ist wohl ihr bisher mutigstes und hellstes Farb-Experiment, das einen spannenden Kontrast zu ihrer sonst so typischen, dunklen Mähne bildet. Passend zur sportlichen Date-Night stylte sie den blonden Bob extrem lässig zu einem Oversized-Trikot, einem gemütlichen grauen Hoodie und einer Basecap in den Farben der Colorado Avalanche. Eines steht fest: Dieser eisige Blondton hat das Potenzial, zum angesagten Haarfarben-Trend des Winters zu werden.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Überraschendes Liebes-Outing

Das Debüt ihres neuen Styles fand in der Ball Arena in Denver statt. Dort feuerte sie das Heimteam beim souveränen 4:0-Sieg gegen die Detroit Red Wings an. Doch nicht nur das Geschehen auf dem Eis sorgte für Herzklopfen: Bella nutzte den Ausflug für einen waschechten "Hard Launch" ihrer Beziehung. Auf den Schnappschüssen in ihrem Instagram-Carousel sieht man sie eng umschlungen, lachend und turtelnd mit ihrem neuen Freund, dem Cowboy Nathan Lacy, mit dem sie nach monatelangen Gerüchten nun ganz offiziell ihr Liebesglück teilt.

Ein Abend für den guten Zweck

Neben all dem Glamour um ihre Frisur und den neuen Partner legte die Laufsteg-Schönheit den Fokus auch auf eine ernstere Thematik. In ihrem Beitrag betonte Bella, sie sei im Herzen längst ein echtes "Colorado Girl", und widmete ihre Worte der wohltätigen NHL-Aktion "Hockey Fights Cancer", die an diesem Abend im Stadion zelebriert wurde. So nutzte sie ihre Reichweite, um auf den Kampf gegen den Krebs aufmerksam zu machen und den betroffenen Familien Tribut zu zollen.

Bella Hadid © NHLI via Getty Images

Echte Haartransformation oder raffinierte Perücke?

Ob das strahlende Platinblond nun das Ergebnis einer stundenlangen Sitzung beim Star-Coloristen ist oder ob Bella für diesen Auftritt einfach zu einer Perücke gegriffen hat, ließ das Model vorerst unkommentiert. Doch die aufregende Mischung aus charmanter Western-Romantik, sportlichem Eishockey-Fieber und einem eisblonden Winter-Glow steht ihr fantastisch und liefert uns schon jetzt die ultimative Haar-Inspiration für die kalte Jahreszeit.