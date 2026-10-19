Spooky Season: Die schönsten Halloween-Make-up-Ideen 2026

Die Spooky Season ist da und eines ist sicher: Halloween 2026 bringt das Make-up-Game auf ein neues Level. Von schaurig-schön bis spektakulär gruselig: Wir zeigen dir die besten Inspirationen und verraten, mit welchen Tipps und Tricks dein Halloween-Make-up garantiert gelingt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dieses Jahr verabschieden wir uns von vorhersehbaren Kostümen und billigem Kunstblut. Stattdessen übernehmen virale Popkultur-Momente und High-Fashion-Gruftis unsere Feeds. Egal, ob du in letzter Minute auf eine Party eingeladen bist oder dein Kostüm schon seit August planst: Dein Gesicht ist dieses Jahr das eigentliche Main Event.

Spider Glam & Multichrome-Magie

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Kein Kostüm? Kein Problem: Der "Spider Glam"-Look ist 2026 der absolute Retter für alle Last-Minute-Partygänger. Statt dich in ein unbequemes Spinnenkostüm zu zwängen, kannst du mit Make-up tricksen. Multichrome-Eyeliner, der im Licht die Farbe wechselt, gepaart mit aufgemalten, feinen Spinnennetzen am äußeren Augenwinkel machen dich zum Hingucker. Das Highlight? Kleine, selbstklebende Tautropfen oder Strasssteine, die wie Morgentau in das Netz eingearbeitet werden.

Popkultur-Ikonen

Halloween ist mittlerweile weniger eine reine Gruselshow und mehr ein Beweis dafür, wer die Popkultur des Jahres am besten verstanden hat. Ganz oben auf der Liste für 2026:

Sabrina Carpenter's "House Tour"-Glam: Denk an „Barbie gone rogue“. Viel Rouge (Blush Overload!), glossy Lippen, auffälliger Eyeliner und ein retro-femininer Vibe. Perfekt für alle, die es kokett statt gruselig mögen.

Medusa: Laut aktuellen Google Trends verzeichnen Suchanfragen nach "Medusa Halloween Kostümen" 2026 einen massiven Anstieg von über 40 %. Der Make-up-Fokus liegt hier auf schuppigen, schimmernden Texturen in Smaragdgrün und Gold. (Tipp: Eine Netzstrumpfhose über das Gesicht spannen und Lidschatten darüber tupfen, um perfekte Schuppen zu kreieren)

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Freaky Nikki": Wer die erfolgreiche Serie Obsession gesehen hat, weiß Bescheid. Ein leicht verschmierter, intensiver und hypnotisierender Augenaufschlag, der garantiert für Gesprächsstoff auf der Party sorgt!

"Cherry Vampire" & Soft Goth

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der klassische Vampir bekommt 2026 ein modernes Update. "Vampire Glam" dreht sich dieses Jahr um tiefe, kirschrote oder beerige Lippen, aber anstatt sie perfekt nachzuziehen, setzen Beauty-Gurus auf den "Blurred Lip"-Effekt (weich verblendete Ränder). Kombiniert mit einer blassen Basis, dramatischem Contouring und einem Hauch "Soft Goth"-Energie um die Augen (kühle Töne, rauchig verwischt und etwas Silber im inneren Augenwinkel) strahlt dieser Look eine unwiderstehliche Coolness aus.

Die moderne Hexe

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Vergiss das komplett grün angemalte Hexengesicht. Die moderne Hexe des Jahres 2026 trägt warme Erdtöne, Pflaume, Terrakotta und vielleicht ein paar subtile, smaragdgrüne Metallic-Akzente. Die Magie entsteht durch das Schichten von Farben: Ein rötlich-brauner Lidschatten auf dem Lid, kombiniert mit markanten, starken Augenbrauen und einem Hauch dunkler Romantik. Das Ganze wirkt weniger wie ein Kostüm aus dem Plastikladen, sondern vielmehr wie eine düstere High-Fashion-Fantasie.

Der Pro-Tipp für Anfänger

Du musst kein Profi-Visagist mit einer Armee von Special-Effects-Produkten sein. Die Devise für 2026 lautet: Wähle ein auffälliges Merkmal. Wenn dein Outfit simpel ist, setze auf ein starkes Make-up-Detail (wie die Spiderweb-Augen oder auffällige dunkle Vampir-Lippen). Mach es dir nicht zu schwer: Eine gute Basis, eine starke Kontrastfarbe und ein kreatives Detail reichen völlig aus, um der absolute Hingucker zu sein.