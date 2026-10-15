Die besten Halloween-Kostüm-Ideen 2026 für Couples und BFFs

Halloween steht bald vor der Tür. Egal, ob du mit deinem Boyfriend oder deiner Bestie um die Häuser ziehst: Zu zweit macht das Gruseln gleich doppelt so viel Spaß. Von ikonischen Film-Duos bis zu viralen Trends: 2026 liefert jede Menge Kostüm-Inspo!

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Vampire und Skelette haben 2026 ausgedient. Dieses Jahr lassen wir uns für unsere Halloween-Kostüme von der Popkultur inspirieren. Ob ikonische Filmfiguren, Serien-Duos oder legendäre Popkultur-Paare – wer noch auf der Suche nach dem perfekten Partnerkostüm ist, wird hier garantiert fündig.

Die besten Kostüm-Ideen für dich und deine Bestie

Die "Red Flats Queen" von der Met Gala 2026 & ein gestresster A-Promi

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Wenn ihr Lust auf ein virales Insider-Kostüm habt, ist das hier die beste Wahl: Die wahre Heldin der 2026er Met Gala war keine Berühmtheit auf dem roten Teppich, sondern eine Event-Koordinatorin, die in flachen, roten Schuhen panisch durch das Pierre Hotel rannte, um das Star-Chaos zu bewältigen. Auf TikTok hat sich das Outfit längst verselbstständigt. Eine von euch schlüpft in ein völlig übertriebenes Gala-Outfit, die andere geht als die gehetzte Assistentin: Komplett in Schwarz, mit Headset und natürlich den ikonischen roten Ballerinas.

Miranda Priestly & Andy Sachs

Anne Hathaway und Meryl Streep © GC Images

Die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" brach weltweit die Kino-Rekorde. Was gibt es Besseres für ein modebewusstes Duo? Eine von euch gibt die unnahbare Miranda Priestly (inklusive ernster Blicke, grauer Perücke, XL-Mantel und Designer-Sonnenbrille), die andere schlüpft in den Look der schicken, aber ewig gestressten Andy. Damit werdet ihr zu Halloween garantiert zum Hingucker.

Die Owens-Schwestern aus "Practical Magic 2"

"Practical Magic 2" © Variety via Getty Images

Die Rückkehr der geliebten 90er-Jahre-Hexen ist offiziell. Im Herbst 2026 ist das lang ersehnte -Sequel "Practical Magic 2" erschienen, in dem Sandra Bullock und Nicole Kidman gemeinsam mit Joey King und Maisie Williams wieder zaubern. Schnappt euch fließende Boho-Röcke, XL-Strickjacken und mixt euch (als absolutes Must-have-Accessoire) ein paar "Midnight Margaritas". Ein nostalgisches BFF-Kostüm, das auf jeder Party sofort erkannt wird.

Geniale Partner-Kostüme für 2026

Pennywise & sein Opfer

. © Getty Images

Dank der kürzlich angelaufenen HBO-Prequel-Serie "It: Welcome to Derry", die die düstere Hintergrundgeschichte des mörderischen Gestaltwandlers erzählt, ist der Grusel-Clown 2026 wieder aktuell. Wenn einer von euch Lust auf aufwendiges Horror-Make-up hat, geht er als der unheimliche Alien-Clown. Der Partner schlüpft einfach in die Rolle eines verängstigten Derry-Bewohners, wahlweise mit dem kultigen gelben Regenmantel.

Nikki Freeman aus "Obsession" & der Villain

. © Instagram/@dollskill

Nichts schreit mehr nach Halloween als der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres 2026. "Obsession" von Regisseur Curry Barker hat die Kinos dominiert und die Hauptfigur Nikki Freeman (gespielt von Inde Navarrette) ist aktuell ein riesiger Fashion-Hit. Das Outfit ist genial, bequem und alltagstauglich: Ein rot-schwarz gestreiftes Zebra-Tanktop kombiniert mit knappen Shorts. Eine(r) geht als Nikki (mit optionalem Kunstblut), der andere wirft sich in ein unheimliches Outfit und spielt den mysteriösen Stalker.

Griechische Krieger/Göttin aus "The Odyssey"

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Dank Christopher Nolans Blockbuster "The Odyssey", der 2026 die Kinolandschaft dominierte, ist antikes Drama wieder im Trend. Egal ob als Paar oder als BFFs: Besorgt euch Rüstungen (beispielsweise mit Gladiatoren-Details aus Kunstleder), Umhänge, edle Togas und Stirnbänder oder Lorbeerkränze. Es ist episch, lässt ordentlich Haut blitzen und macht sich auf jedem Halloween-Selfie fantastisch.