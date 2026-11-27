Mit 93 Jahren zieht sie noch immer alle Blicke auf sich: Hollywood-Ikone Joan Collins verzaubert bei einer Weihnachtsparty mit ihrem glamourösen Auftritt und beweist einmal mehr: Eleganz kennt kein Alter.

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Wenn Joan Collins einen Raum betritt, sind ihr die Blicke sicher. Die Schauspiel-Ikone präsentierte sich bei der großen Enthüllung des diesjährigen Weihnachtsbaums im legendären Londoner Hotel Claridge’s von ihrer besonders glamourösen Seite. Und das mit stolzen 93 Jahren!

Joan Collins (93) stiehlt allen die Show

Die Schauspielerin präsentierte einen Look, der an die glamouröse Ära des alten Hollywood erinnerte: ein schwarzes, schulterfreies Cocktailkleid, dazu eine auffällige rote Federboa, elegante schwarze Schuhe und opulenter Statement-Schmuck. Ihre perfekt gestylten Locken und das ausdrucksstarke Make-up rundeten den Auftritt ab.

Besonders auffällig: Joan Collins strahlte auf den Bildern und versprühte jene selbstbewusste Eleganz, die sie seit Jahrzehnten zu einer der bekanntesten Stil-Ikonen Großbritanniens macht. Von Altersmüdigkeit keine Spur, zumindest nicht auf dem roten Teppich.

Turtel-Auftritt mit Ehemann Percy

Joan Collins und Percy Gibson © Dave Benett/Getty Images for Cla

Begleitet wurde die 93-Jährige von ihrem 32 Jahre jüngeren Ehemann Percy Gibson (61), mit dem sie seit 2002 verheiratet ist. Das Paar wirkte verliebt wie am ersten Tag. Für Collins war der Besuch auch eine kleine Reise in die eigene Vergangenheit: Im Claridge’s gaben sie und Percy Gibson sich vor 24 Jahren das Jawort. Das Luxushotel hat für das Paar deshalb eine ganz besondere Bedeutung.

"Ich habe so viel Zeit im Claridge’s verbracht. Es hängen unzählige Erinnerungen daran – hier war unsere Hochzeit, hier habe ich meine Ernennung zur Dame gefeiert. Es ist wie ein zweites Zuhause für mich", schwärmte Collins bereits in Interviews.

Promi-Auflauf im Mayfair

Zur exklusiven Feier versammelte sich die Crème de la Crème der britischen High Society. Neben Designerin Anya Hindmarch mischten sich unter anderem TV-Star Claudia Winkleman (Strictly Come Dancing), Pop-Sängerin Pixie Lott sowie Society-Ikone Emma Thynn, Marchioness of Bath, unter die Gäste.



Doch bei all den funkelnden Lichtern, prominenten Gästen und festlichen Kreationen blieb eine Dame besonders im Gedächtnis: Joan Collins. Mit 93 Jahren, einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein und unverwechselbarem Hollywood-Glamour zeigt sie, dass Stil keine Frage des Alters ist.