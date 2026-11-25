Flauschig, leicht unheimlich und vollkommen nutzlos: Mirumi ist der neue Trend-Taschenanhänger, über den plötzlich alle sprechen. Der Mini-Roboter hält sich am Henkel fest, dreht neugierig den Kopf und reagiert sogar auf Geräusche und Streicheleinheiten. Wird er der nächste Labubu?

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Gerade erst haben wir uns daran gewöhnt, dass erwachsene Menschen kleine Monster mit spitzen Zähnen an ihre Designer-Handtaschen hängen – da steht schon der nächste absurde Accessoire-Hype in den Startlöchern. Sein Name: Mirumi. Und im Gegensatz zum Labubu sitzt das flauschige Wesen nicht einfach nur dekorativ herum. Es bewegt sich. Es beobachtet seine Umgebung. Und manchmal blickt es einem so unvermittelt entgegen, dass man nicht genau weiß, ob man es knuddeln oder lieber die Tasche wechseln möchte.

Die "New York Times" widmete dem ungewöhnlichen Anhänger nun einen eigenen Bericht und stellte genau jene Frage, die sich beim ersten Anblick aufdrängt: Ist dieser Roboter der nächste Labubu? Die Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht. In Japan war Mirumi nach seinem Verkaufsstart innerhalb weniger Tage vergriffen. Ein Testverkauf in einer Nordstrom-Filiale in Kalifornien soll sogar nach nur einem Tag ausverkauft gewesen sein. Nun wird das Fellwesen in weiteren US-Filialen angeboten. Social Media ist längst fasziniert.

Was ist Mirumi?

Mirumi ist ein rund 14 Zentimeter großer, 155 Gramm leichter "Charm Robot" des japanischen Unternehmens Yukai Engineering. Mit seinen langen Armen klammert er sich an schmale Taschenhenkel oder Riemen und fährt so durch die Welt, als wäre die Handtasche sein persönliches Taxi.

Zwei Geräuschsensoren lassen Mirumi auf Stimmen und andere Laute reagieren. Hört er etwas, hebt er den Kopf und blickt neugierig in die entsprechende Richtung. Ein Berührungssensor am Hinterkopf registriert Streicheleinheiten: Dann wird Mirumi wahlweise schüchtern, weicht dem Blick aus oder schmiegt sich an die Hand. Zwischendurch bewegt er den Kopf auch ganz ohne erkennbaren Grund – vermutlich jener Moment, in dem das Accessoire am ehesten wie ein kleines Lebewesen wirkt.

Inspiriert wurden die Bewegungen laut Hersteller von Babys, die neugierig ihre Umgebung mustern, plötzlich Blickkontakt suchen und sich im nächsten Moment verschämt wegdrehen.

© Mirumi

Süß und ein kleines bisschen gruselig

Genau darüber ist das Internet geteilter Meinung. Die einen sehen in Mirumi den niedlichsten Begleiter seit dem Tamagotchi. Die anderen finden die großen Augen und die langsamen Kopfbewegungen eher unheimlich – vor allem, wenn das flauschige Ding plötzlich auf ein Gespräch reagiert und sich scheinbar ungefragt umdreht.

Die gute Nachricht für alle, die bereits eine Spionagekamera im Kunstfell vermuten: Mirumi hat weder eine Kamera noch künstliche Intelligenz. Er spricht nicht, zeichnet nichts auf, braucht keine App und verbindet sich auch nicht mit dem Smartphone. Im Inneren arbeiten lediglich einfache Geräusch- und Berührungssensoren sowie Motoren, die den Kopf bewegen. Seine praktische Funktion liegt damit bei exakt null. Er soll einfach nur existieren, schauen und Menschen zum Schmunzeln bringen.

Oder, anders gesagt: Mirumi ist ein rund 150 Dollar teurer Taschenpassagier, den man zusätzlich füttern muss – allerdings nur mit Strom. Der Akku hält laut Hersteller ungefähr acht Stunden und wird über USB-C geladen. Regen mag der Roboter übrigens nicht, denn wasserfest ist das flauschige Accessoire nicht.

© Mirumi

Hat Mirumi das Zeug zum Labubu?

Labubu wurde nicht deshalb zum globalen Phänomen, weil irgendjemand dringend ein kleines Plastikmonster benötigte. Der Reiz lag im Sammeln, in den verschiedenen Designs und in der Möglichkeit, der eigenen Tasche eine verspielte, persönliche Note zu geben. Mirumi setzt genau dort an – und fügt Bewegung und Emotion hinzu.

Statt nur an der Tasche zu baumeln, wirkt der Anhänger wie ein Mini-Haustier für unterwegs. Er reagiert auf seine Besitzerin, zieht die Blicke anderer Menschen auf sich und ist der perfekte Social-Media-Köder. Ein Video, in dem ein Mirumi neugierig den Kopf dreht, hat schließlich deutlich mehr virales Potenzial als ein gewöhnlicher Schlüsselanhänger.

Auch der bisherige Erfolg spricht für den Hype: Eine Kickstarter-Kampagne brachte rund 80 Millionen Yen (458.880 Euro) ein und begeisterte Unterstützerinnen und Unterstützer aus zahlreichen Ländern. Nach seinem Debüt auf der Technikmesse CES schaffte Mirumi es sogar auf die Mailänder Fashion Week. Das ist vermutlich der bisher deutlichste Beweis dafür, dass die Grenze zwischen Tech-Gadget, Spielzeug und Modeaccessoire endgültig verschwunden ist.

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Was kostet Mirumi und gibt es ihn schon in Österreich?

Mirumi ist in Rosa, Elfenbein und Grau erhältlich, in Japan gibt es zusätzlich eine limitierte schwarze Version. In den USA kostet der Roboter-Anhänger 149,99 Dollar, in Großbritannien 149 Pfund. Einen offiziellen Verkauf in Österreich gibt es derzeit noch nicht. Auf Ebay findet man das Plüschtier ab 156 Euro. Der Hersteller bereitet jedoch einen europäischen Online-Vertrieb vor; in Berlin wurde Mirumi bereits im KaDeWe angeboten.

Wer nicht warten möchte, sollte bei vermeintlichen Schnäppchen allerdings vorsichtig sein. Im Netz kursieren bereits günstige Kopien, die dem Original zwar ähnlich sehen, aber nicht unbedingt über dieselben Sensoren und Bewegungen verfügen.

Ob Mirumi Labubu tatsächlich vom Taschenhenkel verdrängt, muss sich erst zeigen. Das Potenzial für den nächsten großen Hype ist aber eindeutig vorhanden: Er ist fotogen, teuer genug, um begehrt zu wirken, sinnlos genug, um Spaß zu machen – und gerade so unheimlich, dass man nicht mehr wegsehen kann.