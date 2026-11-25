Historischer Sieg, aber jede Menge Kritik: Miss Universe 2026 feiert zwar einen Meilenstein, steht gleichzeitig jedoch wegen Visa-Problemen, Vorwürfen rund um die Wahl und fragwürdigen Strukturen in der Kritik.

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Die neue Miss Universe 2026 kommt aus Puerto Rico und schreibt Geschichte: Jennifer Barreto ist die erste Mutter und verheiratete Frau, die in der 75-jährigen Geschichte des Wettbewerbs die Krone gewinnt. Doch während ihr Sieg als Zeichen für mehr Vielfalt und zeitgemäße Frauenbilder gefeiert wird, steht die Miss-Universe-Organisation erneut in der Kritik. Visa-Probleme, umstrittene Teilnahmebedingungen und die Nachwirkungen des Vorjahresfinales werfen Fragen auf: Wie modern ist ein Wettbewerb, der sich gerne als Plattform für Empowerment präsentiert, tatsächlich?

Jennifer Barreto: Erstmals gewinnt eine Mutter die Miss-Universe-Krone

Miss Universe Krönung. © EPA

Bei der 75. Ausgabe von Miss Universe setzte sich Jennifer Barreto aus Puerto Rico gegen 115 weitere Kandidatinnen durch. Die 27-Jährige ist verheiratet und Mutter. Damit erreicht der Schönheitswettbewerb einen historischen Meilenstein: Zum ersten Mal in seiner Geschichte geht die Krone an eine Mutter und verheiratete Frau.



Was heute selbstverständlich erscheinen sollte, war bis vor wenigen Jahren noch ausgeschlossen. Bis 2022 durften verheiratete Frauen und Mütter nicht einmal am Wettbewerb teilnehmen. Die Regeln verlangten von den Kandidatinnen, unverheiratet und kinderlos zu sein. Selbst während ihrer Amtszeit mussten die amtierenden Miss Universe ledig bleiben, eine Hochzeit vor der Krönung ihrer Nachfolgerin im darauffolgenden Jahr war nicht erlaubt.



Erst 2022 kündigte die Organisation eine Änderung der Teilnahmebedingungen an, die ab dem Wettbewerb 2023 gelten sollte. Seitdem dürfen auch verheiratete Frauen, Mütter und schwangere Frauen antreten. Dass nun erstmals eine Mutter und Ehefrau den Titel gewinnt, zeigt, wie lange solche Ausschlusskriterien den Wettbewerb geprägt haben.

US-Visum-Chaos: Nicht alle Kandidatinnen konnten teilnehmen

. © EPA

Für weitere Kritik sorgten bereits im Vorfeld die Einreisebedingungen. Obwohl Miss Universe ein internationaler Wettbewerb sein möchte, konnten nicht alle Kandidatinnen tatsächlich anreisen. Mehrere Teilnehmerinnen hatten Schwierigkeiten, ein US-Visum zu erhalten.



Da das Finale in Puerto Rico stattfand, einem US-Außengebiet –, galten die US-Einreisebestimmungen auch für die Anreise zum Wettbewerb. Kandidatinnen aus Sambia und der Republik Kongo mussten ihre Teilnahme absagen, weil sie keine Visa erhielten. Vertreterinnen aus Südsudan und Simbabwe warteten zwischenzeitlich ebenfalls auf eine Einreisegenehmigung. Auch Nepal und weitere Länder waren von Visa-Problemen betroffen.

Miss Universe 2025: Der Streit um Fátima Boschs Krönung ist nicht vorbei

epa13404227 Jennifer Barreto of Puerto Rico competes in the 75th edition of the Miss Universe pageant at the Jose Miguel Agrelot Coliseum in San Juan, Puerto Rico, 24 November 2026. Barreto was crowned Miss Universe 2026 and made history as the first mother to achieve this milestone, giving Puerto Rico its sixth crown in this pageant. EPA/THAIS LLORCA © EPA

Auch die vergangene Ausgabe sorgt weiterhin für Diskussionen. 2025 gewann die Mexikanerin Fátima Bosch den Titel. Ihr Sieg wurde allerdings von Vorwürfen möglicher Interessenkonflikte und Manipulation überschattet.



Der ehemalige Juror Omar Harfouch hatte unter anderem behauptet, dass Finalistinnen bereits vorab durch eine nicht offiziell eingesetzte Jury ausgewählt worden seien. Außerdem kamen Spekulationen über mögliche geschäftliche Verbindungen zwischen Boschs Vater und Raúl Rocha Cantú, einem Miteigentümer der Miss-Universe-Organisation, auf. Kritiker:innen vermuteten, dass diese Verbindungen Boschs Sieg begünstigt haben könnten.



Sowohl Bosch als auch ihr Vater und Rocha wiesen die Vorwürfe zurück. Boschs Vater erklärte, er habe keine geschäftlichen Beziehungen zu Rocha. Auch die Organisation bestritt die Vorwürfe einer manipulierten Auswahl.



Die Diskussionen hatten dennoch Konsequenzen: Die französische Miss-Organisation kündigte an, 2026 keine Kandidatin zum Wettbewerb zu schicken. Als Begründung wurden die zahlreichen Unregelmäßigkeiten und Kontroversen der vergangenen Ausgabe genannt. Damit fehlte Frankreich bei der Jubiläumsausgabe erstmals seit Jahrzehnten als Teilnehmer.

Wie viel Empowerment steckt wirklich in Miss Universe?

MAGACIN ENTERTAINMENT Miss Universe Carolina, Puerto Rico, September 24, 2026 ENTERTAINMENT MAGACIN Hotel San Juan, Isla Verde PHOTOS to illustrate a story about Miss Puerto Rico Jennifer Barreto, ahead of the upcoming Miss Universe pageant, which will be held in Puerto Rico PHOTO BY Tonito zayasgfrmedia.com Ramon Tonito Zayas GFR Media Carolina, PR, Puerto Rico EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxNOTxINxBRAxARGxCOLxVENxPERxCHIxECUxBOLxURUxPARxGUY Copyright: xGDA/ElxNuevoxDia/PuertoxRicox-xTodosxlosxderechosxreservados.xProhibidoxelxusoxoxreproduccionxdexestaximagenxenxPuertoxRicox Ramonx Tonito xZayasx prelnuevodiapic503306 © IMAGO/Newscom / GDA

Der Fall Jennifer Barreto zeigt, dass sich die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs durchaus verändert haben. Dass eine verheiratete Mutter heute die Krone gewinnen kann, wäre unter den früheren Regeln undenkbar gewesen. Gleichzeitig machen die Visa-Probleme und die anhaltenden Diskussionen um die Organisation deutlich, dass das Thema Gleichberechtigung weit über die Frage hinausgeht, wer auf der Bühne stehen darf.



Miss Universe präsentiert sich als Plattform für Vielfalt, Selbstbestimmung und Empowerment. Doch wenn Kandidatinnen aufgrund ihrer Herkunft nicht teilnehmen können und die Transparenz des Wettbewerbs infrage gestellt wird, entsteht ein Widerspruch zwischen Anspruch und Realität.



Jennifer Barreto hat mit ihrem Sieg zweifellos Geschichte geschrieben. Ob die Organisation diesen Moment auch nutzen kann, um Vertrauen zurückzugewinnen und ihre eigenen Strukturen transparenter zu gestalten, bleibt eine andere Frage.