Unternehmerin Nadja Swarovski führt mit großer Begeisterung seit zwei Jahren mit ihrem Mann Rupert Adams die britische Luxusmarke Really Wild. Jetzt standen sie gemeinsam vor der Kamera.

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Als Mitglied und Vorstand der berühmten Kristalldynastie hat Nadja Swarovski (56) die internationale Modewelt über Jahrzehnte mitgeprägt. Heute widmet sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann, Investmentbanker Rupert Adams (58), einer neuen Leidenschaft: dem britischen Modelabel Really Wild Clothing. Während er als Managing Director die Geschäfte führt, verantwortet sie als Creative Director die kreative Ausrichtung.

Fashionshooting & Kindheitserinnerungen

Country Style Im Tiroler Scharnitz standen Nadja Swarovski und ihr Ehemann Rupert zusammen vor der Kamera. Die beiden sind seit knapp 25 Jahren verheiratet. © Joachim Haslinger

Das Paar verbindet die Liebe zu hochwertigem Handwerk und gelebten Traditionen. Im Interview spricht die dreifache Karriere-Mum (Rigby, 22, Thalia, 20, Jasmine, 18) über ihr erstes gemeinsames Modeshooting in ihrer Heimat Tirol, familiäre Werte und Bodenständigkeit.

“Meine Arbeit bei Swarovski war wie in einem Schnellzug. Heute ist es ruhiger in meinem Leben.” Nadja Swarovski

Nadja, bei Ihrem jüngsten Aufenthalt in Ihrer Heimat sind stimmungsvolle Bilder der neuen Really Wild Kollektion entstanden, bei denen Ihr Mann Rupert die Männerlinie präsentierte. Warum wollten Sie das unbedingt in Tirol machen? Nadja Swarovski: Wir haben uns mit Really Wild stark auf das Handwerk in Schottland konzentriert: auf die Natur, die Beziehung zwischen der Handwerkskunst und der Natur und auf dieses kulturelle Erbe. Etwas Ähnliches wie Tweed ist in Österreich natürlich der Loden. Den englischen Tweed-Sakkos entspricht bei uns der Janker.´Deshalb werden wir künftig auch den klassischen Lodenjanker in unsere Kollektion aufnehmen. Beide leben von der Fingerfertigkeit der Menschen, die sie herstellen – in Schottland ebenso wie in Österreich.

Ihr Ehemann kommt aus dem Finanzwesen – jetzt stand er mit Ihnen zusammen vor der Kamera. Mussten Sie ihn dazu überreden? Swarovski: Nicht wirklich. Er und mein Sohn haben sehr viele Janker. Sie lieben Österreich, Tirol und Scharnitz. Rupert war bei der Stoffauswahl dabei und hat irgendwann gefragt: "Wo ist denn die Männerkollektion?" Und ich dachte: "Stimmt, das ist eine tolle Idee!" Er ist ja kein Designer, aber er darf natürlich mitreden (lacht) – und es ist gut, wenn man auch aus der Perspektive des Kunden denkt. Als er die Kollektion gesehen hat, war es ganz einfach, ihn auch dafür vor die Kamera zu bekommen.

Warum ist es Ihnen wichtig, als Familie selbst Teil der Kampagnen zu sein? Swarovski: Wir wollen dieses Label sehr persönlich gestalten. Die Konkurrenz in der Modeindustrie ist ja riesig. Wir sind kein Multikonzern, sondern ein Familien-Label, das unsere persönlichen Werte verkörpert. Und diese haben mit Nachhaltigkeit, Natur und Respekt gegenüber den Handwerkern zu tun. Deswegen stehen wir ab und zu auch selbst vor der Kamera: Weil wir leben, was wir kreieren.

Kindheitserinnerungen werden für die Powerlady bei der Hubertushütte wach. © Joachim Haslinger

Was Swarovski von ihren Vorfahren lernte

Auch Ihre Töchter waren bereits Models für die Marke. Was bedeutet Ihnen das? Swarovski: Mir ist es sehr wichtig, dass unser Stil kein Alters-Label kennt. Die Töchter können unsere Kleidung tragen, die Mutter und auch die Großmutter. Wir wollen weg von diesem Hardcore-Consumerism. Unsere Kundin soll spüren, dass sie in ein "Piece for a Lifetime" investiert hat. Die Entwürfe sind so klassisch, dass sie nicht einfach aus der Mode kommen. Das ist das Gegenteil von Fast Fashion. Ich habe auch schon Ideen, wie wir weitere Generationen der Familie einbeziehen können.

Sie waren im Vorstand von Swarovski, sitzen heute im Verwaltungsrat und führen Really Wild als Chair und Creative Director. Wo sehen Sie die Parallelen? Swarovski: Was ich von Swarovski und meinen Vorfahren gelernt habe, ist eine bestimmte Denkweise. Mich hat immer inspiriert, wie stark ihre Verbindung zur Natur und zu den Arbeitern war. Für uns ist es wichtig, die Menschen hinter den Produkten zu unterstützen, auch wenn das teurer ist. Ein privates Unternehmen gibt dir die Möglichkeit, deine persönlichen Werte zu Firmenwerten zu machen – und das sollten positive, soziale Werte sein. Dabei geht es mir weniger um die Form des Unternehmens als um die Verantwortung für die Menschen, die dort arbeiten. Das war bei Swarovski so und genauso ist es bei Really Wild.

Was bedeutet dieser Anspruch konkret für die Herstellung Ihrer Kleidung? Swarovski: Wir wollen zeigen, mit welchen Webereien und Herstellern wir arbeiten. Das nennen wir Ingredient Branding. Die Menschen sollen wissen, woher die Stoffe kommen, und diese Betriebe unterstützen. Die menschliche Energie in der Produktion spürt man. Du spürst die Qualität des schottischen Stoffes, weil die Arbeiter mit Leidenschaft daran arbeiten. Viele haben ihr ganzes Leben in diesen Betrieben gearbeitet und sind stolz auf ihren Beitrag. Das war bei den Kristallen in Wattens genauso: Die Qualität und die Arbeiter waren hervorragend.

Ihre Schwiegereltern arbeiteten für die Königin

Royale Inspiration Swarovskis Schwiegereltern arbeiteten für Queen Elizabeth II. – eine Hommage ist etwa das Balmoral Cape, kombiniert mit Cliveden-Seidenbluse. © Joachim Haslinger

“Dieser Ort und meine Herkunft aus Österreich erden mich.” Swarovski über das Hinterautal

Wie erfolgreich ist Really Wild inzwischen? Swarovski: Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber auf einmal gibt es eine richtige Tweedmania in England. Als wir angefangen haben, war das noch nicht so. Viele andere Marken zeigen inzwischen ebenfalls Tweed. Das ist doch fantastisch! Das Narrativ beginnt sich zu verändern, und diese Entwicklung zeigt, dass traditionelle Materialien wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Sie sind auch oft in den USA – welche Rolle spielt dieser Markt für Ihre weiteren Pläne? Swarovski: Die USA sind ein großer Markt für uns. Wir wollen dort relevant sein und arbeiten für nächstes Jahr mit zwei neuen Designern. Es geht darum, traditionelle Elemente so weiterzuentwickeln, dass sich auch amerikanische Kunden damit identifizieren können. Viele Menschen dort haben familiäre Wurzeln in Europa. Wenn man ihnen die Geschichte erzählt, erkennen sie darin auch ihre eigene Herkunft wieder. Bei so vielen Marken sehnen sich die Menschen vielleicht auch nach etwas Bodenständigem – something grounded.

Das Shooting fand in Scharnitz statt. Was verbindet Sie mit diesem Ort? Swarovski: Wir waren im Hinterautal, wo die Isar entspringt. Dort bin ich aufgewachsen, wir waren dort wandern und fischen. Die Hubertushütte ist etwa 150 Jahre alt. Als Kind war es wunderbar, dort zu sein. Es gab keinen Strom, aber ein unglaubliches Gefühl von Geborgenheit. Im Herbst die Hirsche während der Brunft zu hören – das bleibt in einem. Als ich später in New York oder Hongkong lebte und viel Zeit in Los Angeles verbrachte, dachte ich oft an Scharnitz. In den Städten ist so viel Beton zwischen Mensch und Erde. Dieser Ort und meine Herkunft aus Österreich erden mich. Genau dieses Gefühl wollte ich mit den Bildern vermitteln.

Auch die Jagd spielt in Ihrer Familie eine Rolle. Sind Sie auch Jägerin? Swarovski: Mein Vater war ein passionierter Waidmann. Während andere nach der Arbeit Squash spielten, ging er mit den Jägern in Tirol in den Wald. Meine Schwester und ich sind damit aufgewachsen. In Österreich gehört die Jagd für viele zur Landwirtschaft und zur Tradition. Und ich schätze dabei besonders den Respekt gegenüber den Tieren und der Natur. Eine unserer Jacken heißt Hubertus – nach dem heiligen Hubertus. Diese religiöse Verbindung und der Respekt vor der Natur sind mir wichtig. Mit der Hubertus-Jacke greifen wir diese Jagd-Tradition auch in der Kollektion auf.

Swarovski über die Liebe zu Traditionen

Nadja Swarovski und Rupert Adams in den neuesten Kreationen ihres Labels Really Wild. reallywildclothing.com © Joachim Haslinger

Traditionen sind Ihnen wichtig – wie schwer ist es heutzutage, den Sinn dafür auch an Kinder weiterzugeben? Swarovski: Bei meinen Kindern war das überhaupt nicht schwer. Es sind die Werte, mit denen sie aufgewachsen sind. Natürlich gibt es Social Media, aber sie sind grounded. Mein Mann und ich haben von unseren Eltern ähnliche Werte mitbekommen. Sie sind auch ein Grund, warum wir zusammenpassen. Unsere Kinder begegnen heute Menschen aus aller Welt. Entscheidend sind für mich Freundlichkeit, Respekt und die Sprache des Herzens, nicht die Religion eines anderen Menschen.

Sie arbeiten bei Really Wild erstmals eng mit Ihrem Mann zusammen. Birgt die Zusammenarbeit als Ehepaar nicht auch Konfliktpotenzial? Swarovski: Nein, überhaupt nicht. Mein Mann ist Managing Director und ich bin Creative Director. Wir respektieren die jeweiligen Verantwortungsbereiche. Und es tut gut, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dem man vollkommen vertrauen kann. Das ist fundamental. Auch in großen Unternehmen, die bereits in fünfter Generation geführt werden, ist es nicht selbstverständlich, dass alle dieselben Werte teilen. Selbst innerhalb einer Familie können die Auffassungen darüber weit auseinandergehen. Mit meinem Mann ist das anders – außerdem ist er eine hervorragende Führungspersönlichkeit. Seine Eltern haben ja beide für die englische Königin gearbeitet. Ruperts Vater war Botschafter in Thailand, seine Mutter war Hofdame der Queen.

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Sie haben bei Swarovski ein internationales Team von rund 200 Mitarbeitern in zwölf Ländern geführt. Wie erleben Sie den Wechsel zu einem so kleinen Unternehmen? Swarovski: Bei Swarovski war die Aufgabenstellung eine andere: Es galt, ein großes internationales Team für die Marke zu begeistern. Alles lief in enormem Tempo, wie in einem Schnellzug. Heute ist es etwas ruhiger. Really Wild London beschäftigt derzeit 25 Mitarbeiter, und wir wachsen. Inzwischen sind wir auch in die USA expandiert und wollen künftig ebenso in Europa wachsen.

Stichwort Traditionen: Wie kann man sich Weihnachten bei Ihnen zu Hause vorstellen? Swarovski: Wir verbringen Weihnachten in den USA, davor bin ich noch in Österreich. Mein Sohn ist momentan in Kanada, eine Tochter in Australien und die andere in Madrid. Zu Weihnachten treffen wir uns alle in den USA, bevor es wieder hinaus in die Welt geht. Und wir feiern natürlich an beiden Tagen: Am 24. Dezember österreichisch, am 25. Dezember amerikanisch. Im Mittelpunkt steht für uns aber sowieso das Zusammensein, das Plaudern und Lachen.