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WM-Entscheidung? Russell erhält bittere Strafe

SR
von
epa13280214 Mercedes driver George Russell of Britain walks in the pit lane as the start of the race is delayed in the 2026 Formula 1 Bahrain Grand Prix at the Sepang International Circuit in Malaysia, in Sepang, Malaysia, 04 October 2026. EPA/ANNICE LYN / POOL
© EPA
Die ohnehin vagen WM-Hoffnungen von George Russell sind rapide gesunken.
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Am vergangenen Wochenende musste der Engländer beim Formel-1-GP von Bahrain in Sepang seinen Mercedes wegen eines Motorschadens wenige Runden vor dem Ende auf Platz drei liegend abstellen.

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Wie Teamchef Toto Wolff nun vor dem Grand Prix von Singapur am Sonntag bestätigte, erhält Russell wegen regelwidrigen Wechsels der Power Unit eine Strafe und muss vom Ende des Feldes auf dem Straßenkurs starten.

84 Punkte Rückstand

"Das ist besonders frustrierend angesichts seiner Leistung am vergangenen Wochenende und des Ergebnisses, um das er verdientermaßen gekämpft hätte. Leider gehören solche Dinge zum Sport dazu", meinte Wolff vor dem Nachtrennen.

In der WM-Wertung liegt Russell als Zweiter sieben Grand Prix vor dem geplanten Finale in Abu Dhabi schon 84 Punkte hinter seinem Teamkollegen und Spitzenreiter Kimi Antonelli aus Italien.

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