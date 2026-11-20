Wie lange bleibt der Rekordweltmeister noch in Rot?

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Er ist mit 7 WM-Titel gemeinsam mit Michael Schumacher der Rekordweltmeister der Formel 1. Doch anders als die Deutschlands Ikone konnte Hamilton bislang nicht über einen Ferrari-Triumph jubeln.

Hinzu kommt der Zwist mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der seit Wochen die Medien beschäftigt. Und mitten in die heiße Nummer-1-Diskussion sorgt nun diese News vor dem GP von Las Vegas (So., 5 Uhr, live ORF1 & Sky) im Paddock für Aufsehen.

Vertrag läuft Ende 2027 aus

Während der 41-Jährige für das kommende Jahr fix bei der Scuderia eingeplant ist, steht seine Zukunft darüber hinaus in den Sternen. Medienberichten zufolge läuft der Vertrag des siebenfachen Champions Ende 2027 aus – und an eine Verlängerung verschwendet der Brite keinen Gedanken.

Gespräche? Keine Ahnung!

"Nein, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht", erklärte Hamilton am Rande des Grand Prix in Las Vegas angesprochen auf seine Vertragssituation. "Ich befinde mich mitten in meiner Laufzeit. Solche Verhandlungen finden normalerweise irgendwann im letzten Jahr statt."

Wann die Gespräche aufgenommen werden, wisse er nicht, derzeit gebe es aber keinen Grund, sich damit zu beschäftigen. Sein voller Fokus liege darauf, sich im Saisonfinish noch den zweiten Platz in der Fahrerwertung zu sichern.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, ob die Fahrerpaarung mit Leclerc langfristig funktioniert. Ein "Vertrauensproblem" gebe es definitiv nicht, betonte er: "Wir arbeiten einfach ständig an unserer Kommunikation und den Abläufen. Wir halten zusammen und bewegen uns in die richtige Richtung."