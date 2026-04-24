Schüler aus NÖ baut Stift Melk in Minecraft extrem detailgetreu nach

Ein Schüler aus NÖ hat seiner Schule auf besondere Weise ein Denkmal gesetzt: Mit viel Geduld und Liebe zum Detail rekonstruierte er das bekannte Stift Melk im Computerspiel „Minecraft“.

Ein außergewöhnliches Schulprojekt sorgt für Aufmerksamkeit: Ein Schüler des Stiftsgymnasiums Melk hat das berühmte Stift Melk detailgetreu im Computerspiel „Minecraft“ nachgebaut. Mit großem Engagement und technischem Geschick entstand so ein digitales Abbild des barocken Bauwerks. „Im Laufe meines 6. Jahres im Stiftsgymnasium bekam ich die Idee, das Stift Melk, ein Gebäude, in dem ich so viel Zeit verbracht und somit auch fast jeden Winkel schon mal erkundet hatte, in einem meiner Lieblingsspiele nachzustellen – Minecraft“, erklärt der Schüler Laurenz Haselböck.

Unglaubliche Detailtreue und Leidenschaft stecken in dem Projekt. © Lorenz Haselböck

150.000 Bausteine in 80 Arbeitsstunden

In rund 80 Stunden Arbeit setzte er das Projekt um. Das Ergebnis ist ein Modell mit einer Länge von über 300 Metern, das aus etwa 150.000 virtuellen Bausteinen besteht und sogar 1.365 Fenster umfasst. „Im Spiel verbrachte ich, auf mehrere Monate aufgeteilt, an die 80 Stunden, um das Bauwerk in Echtgröße darzustellen. Mit der Hilfe von Google Maps, meiner Erinnerung und sogar öffentlichen 3D-Modellen des Gebäudes versuchte ich, jedes kleinste Detail einzubauen“, beschreibt der Schüler sein Projekt. Mittlerweile besucht Haselböck die 8. Klasse und steht kurz vor der Matura. „Also bin ich umso froher, mein eigenes Modell des Stiftes, das mich in vielen Weisen geprägt hat, in Minecraft verewigt zu haben und hoffe, dass auch andere Gefallen an dem Modell finden“, meint der Schüler abschlißend.

Das fertige Modell ist auf der Webseite der Schule frei verfügbar und kann von jedem heruntergeladen werden. Kurz vor seiner Matura setzte Laurenz damit seinem Gymnasium ein digitales Denkmal.