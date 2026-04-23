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Trump: Israel und Libanon verlängern Waffenruhe
© Getty Images

Um drei Wochen

Trump: Israel und Libanon verlängern Waffenruhe

23.04.26, 23:38
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US-Präsident Donald Trump erklärt, dass Israel und der Libanon die Waffenruhe um drei Wochen verlängert haben. 

Sowohl Israel als auch der Libanon hätten einer Verlängerung der Waffenruhe um drei Wochen zugestimmt. Das erklärte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag nach einem Treffen mit Gesandten beider Länder im Weißen Haus mit. 

Ursprünglich war die Feuerpause auf zehn Tage angelegt und gilt als fragil. Immer wieder gibt es Vorwürfe von Verstößen. Durch weitere Gespräche in Washington soll eine Eskalation verhindert und eine langfristige Lösung gefunden werden.

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