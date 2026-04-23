Iran: Khamenei schwer verletzt, aber "klar im Kopf"

Der neue oberste iranische Führer Mojtaba Khamenei ist laut einem US-Medienbericht schwer verletzt, geistig aber klar.

Die "New York Times" (NYT) berichtete am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte iranische Regierungsvertreter, Khamenei habe aufgrund der Verletzungen, die er bei einem US-israelischen Angriff Ende Februar erlitten habe, die Entscheidungsgewalt "zumindest für den Augenblick" in die Hände von Generälen der Revolutionsgarden gelegt.

Bei dem Angriff auf Teheran zu Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar war sein Vater Ali Chamenei getötet worden, der damals noch das Amt des obersten Führers innehatte. Iranischen Behördenangaben zufolge starben dabei auch Mojtaba Khameneis Mutter und seine Ehefrau.

Bisher noch kein öffentlicher Auftritt

Mojtaba Khamenei wurde kurz danach zum obersten Führer ernannt, ist seither aber nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Bisher gab er nur schriftliche Erklärungen heraus, was zu Spekulationen dazu führte, ob er überhaupt noch am Leben ist.

"Ein Bein wurde drei Mal operiert"

Laut NYT ist Khamenei bei dem Angriff zwar "schwer verwundet" worden, aber "klar im Kopf und präsent". "Ein Bein wurde drei Mal operiert und er wartet auf eine Prothese. Er hatte eine Operation an einer Hand und erlangt langsam wieder Kontrolle über sie. Sein Gesicht und seine Lippen wurden schwer verbrannt, was es schwierig für ihn macht zu sprechen", zitierte das Blatt die iranischen Regierungsvertreter. Langfristig werde Khamenei eine plastische Operation benötigen.

Der Zugang zum obersten Führer ist aus Sicherheitsgründen extrem begrenzt. Den Angaben zufolge lebt er versteckt und kommuniziert nur über handgeschriebene Nachrichten. Er bekommt demnach keinen Besuch von den Befehlshabern der Revolutionsgarden, Irans Präsident Masoud Pezeshkian soll jedoch als ausgebildeter Herzchirurg an Chameneis Behandlung beteiligt sein.