Erstmals seit Waffenruhe: Explosionen in Teheran zu hören

Erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe mit den USA sind in Teilen der iranischen Hauptstadt Teheran Medienberichten zufolge Explosionen zu hören gewesen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete am Donnerstag zudem, dass im Westen Teherans "das Geräusch von Luftabwehrfeuer" zu hören gewesen sei.

Die Nachrichtenagentur Mehr meldete, das Abwehrsystem sei in mehreren Teilen der Hauptstadt gegen "feindliche Ziele" aktiviert worden.

Am Ölmarkt zogen die Preise in Folge der Nachricht an. Zuletzt hatten manche Beobachter spekuliert, die USA könnten trotz Feuerpause einen Überraschungsangriff auf den Iran starten.