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Pilot musste mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen werden.
© Bergrettung Salzburg

Gerettet

Paragleiter-Pilot hing bewusstlos in Baum

12.04.26, 12:53 | Aktualisiert: 12.04.26, 14:33
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Der Sportler musste mit einem Polizeihubschrauber geborgen werden. Er kam in ein Krankenhaus.

Salzburg. Ein Paragleiter-Pilot ist Samstag kurz nach 16.00 Uhr an der Westwand des Salzburger Gaisbergs rund 50 Meter unterhalb eines steilen Felsabbruchs mit seinem Notschirm an einem Baum hängengeblieben. Der Mann, der zunächst bewusstlos war, wurde vom Team eines Polizeihubschraubers mit Hilfe eines Taus rasch geborgen und zur Zistelalm geflogen, teilte die Bergrettung, die mit zehn Personen im Einsatz war, mit.

Pilot musste mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen werden. 

Pilot musste mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen werden. 

© Bergrettung Salzburg

Pilot musste mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen werden.

Pilot musste mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen werden.

© Bergrettung Salzburg

Nach der Landung konnte der Pilot selbstständig den Hubschrauber verlassen. Er wurde mit der Rettung in ein Spital gebracht. Bergrettungskräfte der Ortsstelle Salzburg bargen anschließend in dem steilen Gelände den Schirm des Paragleiters vom Baum. Die Ehrenamtlichen wurden vom Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen.

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