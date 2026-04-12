Stahlseil von Fahrgeschäft gerissen: 4 Teenies verletzt

Ein lauter Ruck, panische Schreie - dann steht alles still: Im Klagenfurter Gaudepark wird eine Fahrt zum Horrorerlebnis, als mitten im Betrieb ein Stahlseil reißt.

Kärnten. Was als ausgelassener Abend im Vergnügungspark auf der Klagenfurter Freizeitmesse am Samstag begann, wurde innerhalb von Sekunden zum Albtraum: Während der Fahrt reißt plötzlich ein Stahlseil – ein lauter Ruck, panische Schreie, dann Stillstand.

Vier Jugendliche wurden bei dem Zwischenfall verletzt. "Nie wieder steig ich auf dieses Teil", berichtet eine Jugendliche, die gerettet werden musste, auf den sozialen Medien.

Das Fahrgeschäft, das die Besucher zunächst in die Höhe zieht, bevor es sie wieder nach unten schnellen lässt, befand sich laut ersten Informationen noch in geringer Höhe, als das Seil riss. Ein Umstand, der eine Katastrophe verhinderte.

Ermittlungen laufen

Die Sicherheitsvorkehrungen griffen laut den Kärntner Messen umgehend: Eine Notbremsung wurde ausgelöst, das Fahrgeschäft kam zum Stillstand. Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und retteten die Teenies über eine Leiter aus ihrer misslichen Lage.

Die Rettung übernahm die Versorgung der Verletzten. Laut Polizei erlitten die vier Betroffenen leichte Verletzungen. Die genauen Ursachen für den Defekt sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Für viele Besucher bleibt ein ungutes Gefühl zurück – ein Abend, der eigentlich voller Spaß sein sollte, endete für einige voller Angst.