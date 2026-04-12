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Skitourengeherin
© GettyImages Thomas Barwick

Verschüttet

Lawine reißt Wintersportlerin 150 Meter mit

12.04.26, 11:36
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Die 41-jährige Skitourengeherin konnte vom Tourenführer gerettet werden.

Salzburg. Bei einer Skitour im Gemeindegebiet von St. Sigmund im Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) am Samstag gegen 15.00 Uhr ist eine 41-jährige Frau, die mit einer fünfköpfigen Skitourengruppe des Deutschen Alpenvereins unterwegs gewesen war, von einer Lawine erfasst und rund 150 Meter weit mitgerissen worden. Die Sportlerin wurde bis zum Oberkörper verschüttet. Sie konnte vom 59-jährigen Führer der Tour unverletzt geborgen werden.

Die Gruppe war von der Pforzheimer Hütte auf die Schöntalspitze gegangen. Nach der Abfahrt vom Gipfel löste sich bei einem Gegenanstieg zur Hütte im rund 30 bis 34 Grad steilen, nordöstlich exponierten Hang ein Schneebrett. Die Gruppe konnte nach dem Zwischenfall weiter zur Pforzheimer Hütte aufsteigen und meldete dort den Lawinenabgang, teilte die Polizei mit.

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