Paukenschlag in der Formel-1: Valtteri Bottas (37) bleibt überraschend bis Ende nächster Saison bei Cadillac.

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Noch vor dem Nachtrennen am Sonntag (5 Uhr, live auf "ORF 1") schafft der US-Rennstall Cadillac Tatsachen und fixiert sein Fahrer-Duo für die kommende Saison. Nach der bereits vor dem Mexiko-GP erfolgten Vertragsverlängerung von Sergio Perez (36) bis 2029 zieht nun auch Valtteri Bottas (37) nach. Der Finne unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis Ende 2027 und beendet damit alle Gerüchte um mögliche Nachfolger wie Colton Herta (26) oder den bei Haas entlassenen Esteban Ocon (30).

Bottas: "Ich bleibe!"

"Ich bleibe!", verkündete Bottas selbstbewusst in einer offiziellen Aussendung. Der 37-Jährige betonte, wie besonders die Herausforderung sei, ein neues Formel-1-Team von Grund auf aufzubauen, und zeigte sich hungrig auf den nächsten Schritt. Auch CEO Dan Towriss (53) hob vor dem Rennen in Las Vegas die Bedeutung von Kontinuität und der Erfahrung des Routiniers für die Weiterentwicklung des Teams hervor.

Cadillac-Fahrer Valtteri Bottas © EPA

Cadillac wartet noch auf ersten WM-Punkt

Die sportliche Bilanz zeigt allerdings Handlungsbedarf: In seiner Debütsaison wartet Cadillac bislang noch immer auf den ersten WM-Punkt in der Königsklasse. Um diesen Bann spätestens im nächsten Jahr zu brechen, setzt der Rennstall voll auf die enorme Routine des Finnen. Mit 265 absolvierten Formel-1-Rennen, zehn Grand-Prix-Siegen sowie zwei Vize-Weltmeistertiteln (2019 und 2020) soll Bottas gemeinsam mit "Checo" Perez den erhofften Aufwärtstrend einleiten.