Kampf mit Hamilton: Als Toto Wolff Nico Rosberg schockte

Es war eine enorm erfolgreiche Ära für Mercedes, als sich Lewis Hamilton und Nico Rosberg um den WM-Titel duellierten. Doch intern herrschte enorm dicke Luft.

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Am Anfang starteten die beiden als Freunde in ihre gemeinsame Zeit im Formel-1-Stall, doch schon schnell wich die Freundschaft einer erbitterten Rivalität.

"Das ist wirklich ein schrittweiser Prozess. Im Grunde wird es kontinuierlich schlimmer und schlimmer und schlimmer. So läuft dieser Prozess einfach ab", erklärte Rosberg beim F1-Podcast "Beyond The Grid".

"Mechaniker fingen an zu kämpfen"

Damit sich der Engländer und der Deutsche nicht auf der Strecke genauso im Weg stehen, wie abseits davon, griff Teamchef Toto Wolff damals mit einer spannenden Maßnahme durch.

Es waren nämlich nicht nur Rosberg und Hamilton im Clinch, sondern auch die jeweiligen Konstrukteure an den Boliden. "Zwischen den beiden Autos begann sich wirklich eine regelrechte Mauer aufzubauen. Denn auch die Mechaniker fingen an, gegeneinander zu kämpfen", so Rosberg.

Rosberg und Hamilton geschockt

Dadurch wurden Informationen nicht mehr ausgetauscht und Mercedes als Stall wurde schlechter. Das konnte der Österreicher nicht akzeptieren und tauschte schlichtweg die Mechaniker zwischen den Teams aus.

"Deshalb hat er einen derart radikalen Schnitt gemacht, der völlig überraschend und ohne jede Vorwarnung für irgendjemanden kam. Und meine Mechaniker waren meine Familie", so Rosberg weiter: "Also komme ich in Melbourne zum ersten Freien Training am Freitag in die Garage, und meine Familie arbeitet an Lewis" Auto. Und ich denke mir: "Was um alles in der Welt ist denn hier los?'"

Wolff beweist Leader-Fähigkeiten

Doch "Wolff war sich dessen bewusst" und rüttelte kräftig durch. Doch der 41-Jährige hatte kaum Probleme damit. In der Vorsaison gewann er die letzten drei Grand Prix und auch zum Start 2026 lief es, er legte vier GP-Siege hinterher. Sieben am Stück, das gelang bis heute nicht einmal Rekordmann Hamilton.

"Zum Glück habe ich mich aber sehr schnell angepasst. Sie wurden zu meiner neuen Familie beziehungsweise zu meiner erweiterten Familie. Das hat also wirklich gut funktioniert", so Rosberg.

Damit zeigte Toto Wolff wieder einmal, wieso er als einer der Größten im Sport gilt. Auch wenn nur einer der beiden damit zurechtkam. Da "Lewis größere Schwierigkeiten" hatte, "hat sich in der ersten Saisonhälfte damit gewissermaßen selbst ein bisschen ins Knie geschossen". Rosberg wurde am Ende aber Weltmeister und Mercedes bester Konstrukteur.